В Британии анонсировали крупнейшую победу России в Авдеевке

BBC: взятие Авдеевки станет одной из крупнейших побед России
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Уотерхаус заявил, что Россия одержит крупнейшую победу после провального контрнаступления Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус.

«Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом.

Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

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Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус. «Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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