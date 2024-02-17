Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус.
«Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом.
Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.
Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус. «Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.