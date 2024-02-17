В Британии анонсировали крупнейшую победу России в Авдеевке

BBC: взятие Авдеевки станет одной из крупнейших побед России

17 февраля 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Уотерхаус заявил, что Россия одержит крупнейшую победу после провального контрнаступления Украины Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус. «Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.

Украинские войска отходят из-за продолжающихся боев в Авдеевке (ДНР). Взятие города станет одной из крупнейших побед России, заявил корреспондент британского телеканала BBC в Киеве Джеймс Уотерхаус. «Неизбежная реальность такова, что Россия, скорее всего, одержит свою самую крупную победу после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году, вновь взяв Авдеевку», — заявил Джеймс Уотерхаус. Он отметил, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции и, скорее, будет отступать, чем пожертвует составом. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки 16 февраля, в центре города уже появился российский флаг. Войска ВС РФ уже заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Вооруженных сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть украинских военнослужащих сдалась в плен.