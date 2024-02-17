Партизаны уничтожили эшелон с боеприпасами НАТО для ВСУ: главное об СВО к 17 февраля

Партизаны уничтожили эшелон с боеприпасами НАТО для ВСУ

17 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ, передает Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 февраля. Официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода сообщил, что в Винницкой области Украины местные партизаны взорвали военный эшелон из Молдавии с 60 тоннами боеприпасов НАТО для украинской армии. По его словам, на ремонт поврежденного участка потребуется несколько дней. Освобождение ВС РФ Авдеевки (ДНР) Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вывод ВСУ из Авдеевки. Он заявил, что решение было принято, чтобы сохранить жизни людей. Начальник штаба бригады «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Богдан «Тавр» Кротевич сообщил, что ситуация в Авдеевке — не единственная такая ситуация на фронте. «Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом — такая же ситуация», — отметил он. Американский телеканал Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира. Там отметили, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа РФ. Ситуация на направлениях На донецком направлении российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом, передают в Минобороны. Отмечается, что обстрел проходил на дальности более семи километров осколочно-фугасными боеприпасами. В Минобороны подчеркнули, что расчеты САУ «Акация» российского отряда «БАРС» ликвидируют бойцов ВСУ на угледарском направлении. Разведывательная группа при помощи дронов вычислила местоположение украинской армии и передала координаты расчету. Первым выстрелом российские силы поразили наблюдательный пункт и украинский личный состав, а вторым — танк ВСУ. Российские десантники с помощью мобильного расчета 122-мм гаубицы Д-30 ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны. На южно-донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение украинским подразделениям. Потери ВСУ составили более 170 бойцов, две боевые бронемашины и два автомобиля. В Минобороны РФ отметили, что на краснолиманском направлении российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинской живой силе и технике. ВСУ потеряли около 315 солдат, танк, четыре бронемашины, 11 автомобилей, а также самоходную пушку «Гиацинт-С». На купянском направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинской армии составили примерно 90 бойцов, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражено западное вооружение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Винницкой области Украины местные партизаны подорвали молдавский эшелон с 60 тоннами боеприпасов НАТО для ВСУ. Об этом заявил официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 17 февраля. Официальный представитель клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода сообщил, что в Винницкой области Украины местные партизаны взорвали военный эшелон из Молдавии с 60 тоннами боеприпасов НАТО для украинской армии. По его словам, на ремонт поврежденного участка потребуется несколько дней. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вывод ВСУ из Авдеевки. Он заявил, что решение было принято, чтобы сохранить жизни людей. Начальник штаба бригады «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Богдан «Тавр» Кротевич сообщил, что ситуация в Авдеевке — не единственная такая ситуация на фронте. «Мы сейчас стоим в Серебрянском лесничестве. Там рядом — такая же ситуация», — отметил он. Американский телеканал Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой президента РФ Владимира Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира. Там отметили, что этот шаг поспособствует укреплению морального духа РФ. На донецком направлении российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом, передают в Минобороны. Отмечается, что обстрел проходил на дальности более семи километров осколочно-фугасными боеприпасами. В Минобороны подчеркнули, что расчеты САУ «Акация» российского отряда «БАРС» ликвидируют бойцов ВСУ на угледарском направлении. Разведывательная группа при помощи дронов вычислила местоположение украинской армии и передала координаты расчету. Первым выстрелом российские силы поразили наблюдательный пункт и украинский личный состав, а вторым — танк ВСУ. Российские десантники с помощью мобильного расчета 122-мм гаубицы Д-30 ликвидировали группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны. На южно-донецком направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение украинским подразделениям. Потери ВСУ составили более 170 бойцов, две боевые бронемашины и два автомобиля. В Минобороны РФ отметили, что на краснолиманском направлении российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинской живой силе и технике. ВСУ потеряли около 315 солдат, танк, четыре бронемашины, 11 автомобилей, а также самоходную пушку «Гиацинт-С». На купянском направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинской армии составили примерно 90 бойцов, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражено западное вооружение.