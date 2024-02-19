19 февраля 2024

В Тюмени подешевели бананы

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, бананы, фрукты
Цена бананов в Тюмени за несколько дней опустилась почти в два раза Фото:

Стоимость бананов в Тюмени опустилась до 144 рублей за килограмм. Две недели назад их максимальная стоимость в городе составляла 338 рублей. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Бананы, Эквадор, 1 килограмм. Стоимость: 144 рубля 99 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов.

Самые дешевые в Тюмени бананы продаются за 119 рублей за килограмм. В начале февраля эта сумма составляла 125 рублей.

Ранее агентство писало о том, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Позже импортер усилил контроль над поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте.

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Стоимость бананов в Тюмени опустилась до 144 рублей за килограмм. Две недели назад их максимальная стоимость в городе составляла 338 рублей. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, Эквадор, 1 килограмм. Стоимость: 144 рубля 99 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются за 119 рублей за килограмм. В начале февраля эта сумма составляла 125 рублей. Ранее агентство писало о том, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Позже импортер усилил контроль над поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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