В Тюмени подешевели бананы

20 февраля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Цена бананов в Тюмени за несколько дней опустилась почти в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость бананов в Тюмени опустилась до 144 рублей за килограмм. Две недели назад их максимальная стоимость в городе составляла 338 рублей. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, Эквадор, 1 килограмм. Стоимость: 144 рубля 99 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются за 119 рублей за килограмм. В начале февраля эта сумма составляла 125 рублей. Ранее агентство писало о том, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Позже импортер усилил контроль над поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте.

Стоимость бананов в Тюмени опустилась до 144 рублей за килограмм. Две недели назад их максимальная стоимость в городе составляла 338 рублей. Данные о ценах представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Бананы, Эквадор, 1 килограмм. Стоимость: 144 рубля 99 копеек», — за такую цену продаются бананы в одном из тюменских супермаркетов. Самые дешевые в Тюмени бананы продаются за 119 рублей за килограмм. В начале февраля эта сумма составляла 125 рублей. Ранее агентство писало о том, что Россельхознадзор потребовал приостановить сертификацию бананов из Эквадора из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки, переносящей опасные инфекции. Позже импортер усилил контроль над поставщиками бананов и пригласил Россельхознадзор провести проверку на месте.