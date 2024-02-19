В Тюмени изменится график движения автобусов

В Тюмени 23 февраля и 8 марта автобусы будут ездить по графику выходных дней

20 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Уточнить расписание можно онлайн Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пятницу, 23 февраля, общественный транспорт в Тюмени будет ходить по графику выходных дней. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Такое же правило будет действовать 8 марта. «В период праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. Речь идет о 23 февраля и 8 марта», — сообщили в администрации Тюмени. Уточнить маршруты автобусов можно по телефону 8-800-250-0722. Также актуальные данные представлены на сайте «Тюменьгортранса» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

В пятницу, 23 февраля, общественный транспорт в Тюмени будет ходить по графику выходных дней. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Такое же правило будет действовать 8 марта. «В период праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. Речь идет о 23 февраля и 8 марта», — сообщили в администрации Тюмени. Уточнить маршруты автобусов можно по телефону 8-800-250-0722. Также актуальные данные представлены на сайте «Тюменьгортранса» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».