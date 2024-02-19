19 февраля 2024

В Тюмени изменится график движения автобусов

В Тюмени 23 февраля и 8 марта автобусы будут ездить по графику выходных дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Уточнить расписание можно онлайн Фото:

В пятницу, 23 февраля, общественный транспорт в Тюмени будет ходить по графику выходных дней. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Такое же правило будет действовать 8 марта.

«В период праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. Речь идет о 23 февраля и 8 марта», — сообщили в администрации Тюмени.

Уточнить маршруты автобусов можно по телефону 8-800-250-0722. Также актуальные данные представлены на сайте «Тюменьгортранса» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

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В пятницу, 23 февраля, общественный транспорт в Тюмени будет ходить по графику выходных дней. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Такое же правило будет действовать 8 марта. «В период праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. Речь идет о 23 февраля и 8 марта», — сообщили в администрации Тюмени. Уточнить маршруты автобусов можно по телефону 8-800-250-0722. Также актуальные данные представлены на сайте «Тюменьгортранса» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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