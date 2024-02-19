В Тюмени изменится график движения автобусов

Уточнить расписание можно онлайн
В пятницу, 23 февраля, общественный транспорт в Тюмени будет ходить по графику выходных дней. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Такое же правило будет действовать 8 марта.
«В период праздников общественный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней. Речь идет о 23 февраля и 8 марта», — сообщили в администрации Тюмени.
Уточнить маршруты автобусов можно по телефону 8-800-250-0722. Также актуальные данные представлены на сайте «Тюменьгортранса» и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».
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