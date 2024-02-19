19 февраля 2024

В столице ЯНАО школьникам подают блюда с волосами. Фото

Школьники Салехарда нашли в омлете волосы
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, столовая, еда, пища, порция
В школе Салехарда повара не носят защитные шапочки во время приготовления пищи Фото:

В Салехарде (ЯНАО) ученики школы №2 пожаловались на волосы, которые они обнаружили в омлете. О несоблюдении санитарных правил поварами школьной столовой они сообщили в telegram.

«Во второй школе в первой смене, когда я кушала в столовой, обнаружила волос, когда почти доела. Что за беспредел? Причем волос был не мой. Убедительная просьба убирать волосы в шапочку поварам», — написала школьница в telegram-канале «Вечерний Салехард».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказало о насекомых в обеде школьников в Салехарде (ЯНАО). В тарелке с супом плавали комары и мошки.

В школьной столовой Салехарда дети находят волосы в еде
В школьной столовой Салехарда дети находят волосы в еде
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) ученики школы №2 пожаловались на волосы, которые они обнаружили в омлете. О несоблюдении санитарных правил поварами школьной столовой они сообщили в telegram. «Во второй школе в первой смене, когда я кушала в столовой, обнаружила волос, когда почти доела. Что за беспредел? Причем волос был не мой. Убедительная просьба убирать волосы в шапочку поварам», — написала школьница в telegram-канале «Вечерний Салехард». Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о насекомых в обеде школьников в Салехарде (ЯНАО). В тарелке с супом плавали комары и мошки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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