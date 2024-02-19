В Салехарде (ЯНАО) ученики школы №2 пожаловались на волосы, которые они обнаружили в омлете. О несоблюдении санитарных правил поварами школьной столовой они сообщили в telegram.
«Во второй школе в первой смене, когда я кушала в столовой, обнаружила волос, когда почти доела. Что за беспредел? Причем волос был не мой. Убедительная просьба убирать волосы в шапочку поварам», — написала школьница в telegram-канале «Вечерний Салехард».
Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU рассказало о насекомых в обеде школьников в Салехарде (ЯНАО). В тарелке с супом плавали комары и мошки.
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