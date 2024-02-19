В ЯНАО пассажир такси пережил клиническую смерть

В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо и он пережил клиническую смерть. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«Прибыв на место, они [фельдшеры] увидели, что у мужчины отсутствовали признаки жизни. На мониторе ЭКГ зафиксирована фибрилляция желудочков, а затем остановка сердечной деятельности — клиническая смерть. Мгновенно началась реанимация: непрямой массаж сердца, дефибрилляция, внутривенное введение адреналина», — рассказали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.
Благодаря оперативным действиям скорой помощи, в составе бригады фельдшеров Натальи Добрянской, Ислама Мизаева и водителя Василия Кирика, мужчину удалось спасти. Он был госпитализирован в больницу, где продолжает проходить реабилитацию.
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