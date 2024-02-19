19 февраля 2024

В ЯНАО пассажир такси пережил клиническую смерть

В Муравленко врачи спасли пассажира такси, пережившего клиническую смерть
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине стало плохо в машине такси (архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо и он пережил клиническую смерть. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Прибыв на место, они [фельдшеры] увидели, что у мужчины отсутствовали признаки жизни. На мониторе ЭКГ зафиксирована фибрилляция желудочков, а затем остановка сердечной деятельности — клиническая смерть. Мгновенно началась реанимация: непрямой массаж сердца, дефибрилляция, внутривенное введение адреналина», — рассказали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО.

Благодаря оперативным действиям скорой помощи, в составе бригады фельдшеров Натальи Добрянской, Ислама Мизаева и водителя Василия Кирика, мужчину удалось спасти. Он был госпитализирован в больницу, где продолжает проходить реабилитацию.

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В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо и он пережил клиническую смерть. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «Прибыв на место, они [фельдшеры] увидели, что у мужчины отсутствовали признаки жизни. На мониторе ЭКГ зафиксирована фибрилляция желудочков, а затем остановка сердечной деятельности — клиническая смерть. Мгновенно началась реанимация: непрямой массаж сердца, дефибрилляция, внутривенное введение адреналина», — рассказали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения ЯНАО. Благодаря оперативным действиям скорой помощи, в составе бригады фельдшеров Натальи Добрянской, Ислама Мизаева и водителя Василия Кирика, мужчину удалось спасти. Он был госпитализирован в больницу, где продолжает проходить реабилитацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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