20 февраля 2024

Выпускникам тюменских вузов присвоят звания рядовых и сержантов

В Тюмени открыли военный учебный центр Минобороны РФ для студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный учебный центр открылся на базе Тюменского государственного университета Фото:

В Тюмени открылся учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ, в котором студенты местных вузов будут проходить военную подготовку. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать ВУЦ на базе Тюменского государственного университета.

«В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в торжественном открытии военного учебного центра при Тюменском государственном университете. Центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят военную подготовку порядка ста студентов», — указано в сообщении Информационного центра.

Там добавили, что после обучения в ВУЦе студентам будут присвоены воинские звания рядовых и сержантов с зачислением в запас. Военный учебный центр создан на базе Института биологии ТюмГУ.

Ранее агентство писало о том, что в военном учебном центре, который по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина был создан на базе Тюменского государственного университета, студентов будут обучать инженерно-саперному делу. Под учебные классы в тюменском ВУЦе выделили более тысячи квадратных метров.

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В Тюмени открылся учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ, в котором студенты местных вузов будут проходить военную подготовку. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать ВУЦ на базе Тюменского государственного университета. «В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в торжественном открытии военного учебного центра при Тюменском государственном университете. Центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят военную подготовку порядка ста студентов», — указано в сообщении Информационного центра. Там добавили, что после обучения в ВУЦе студентам будут присвоены воинские звания рядовых и сержантов с зачислением в запас. Военный учебный центр создан на базе Института биологии ТюмГУ. Ранее агентство писало о том, что в военном учебном центре, который по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина был создан на базе Тюменского государственного университета, студентов будут обучать инженерно-саперному делу. Под учебные классы в тюменском ВУЦе выделили более тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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