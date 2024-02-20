Выпускникам тюменских вузов присвоят звания рядовых и сержантов

В Тюмени открыли военный учебный центр Минобороны РФ для студентов

Военный учебный центр открылся на базе Тюменского государственного университета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени открылся учебный центр (ВУЦ) Министерства обороны РФ, в котором студенты местных вузов будут проходить военную подготовку. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать ВУЦ на базе Тюменского государственного университета.

«В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор участвует в торжественном открытии военного учебного центра при Тюменском государственном университете. Центр создан по приказу Минобороны РФ. На сегодня здесь проходят военную подготовку порядка ста студентов», — указано в сообщении Информационного центра.

Там добавили, что после обучения в ВУЦе студентам будут присвоены воинские звания рядовых и сержантов с зачислением в запас. Военный учебный центр создан на базе Института биологии ТюмГУ.

Ранее агентство писало о том, что в военном учебном центре, который по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина был создан на базе Тюменского государственного университета, студентов будут обучать инженерно-саперному делу. Под учебные классы в тюменском ВУЦе выделили более тысячи квадратных метров.