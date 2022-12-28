Тюменских студентов обучат на саперов по распоряжению Мишустина

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Тюменских студентов обучат тому, как обращаться с боеприпасами Фото:

В военном учебном центре, который по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создадут на базе Тюменского государственного университета, студентов будут обучать по инженерно-саперным специальностям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«На базе ТюмГУ будет создан военный учебный центр (ВУЦ). Он расположится на территории учебно-лабораторного корпуса № 6, на Пирогова, 3. В Центре будет осуществляться подготовка по инженерно-саперным специальностям, он будет межвузовским. То есть получать воинские специальности и звания смогут студенты на всей территории Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Под учебные классы в тюменском ВУЦе выделят более тысячи квадратных метров. На прилегающей территории (в 25 тысяч кв. м.) студентам будут доступны учебно-тактическое поле, строевой плац, спортивные площадки, а также комплекс для сдачи норм ГТО. Как сообщили в ТюмГУ, со ссылкой на ректора университета Ивана Романчука, в начале декабря проект военного учебного центра был защищен командой вуза на коллегии Минобороны РФ.

Как ранее писало URA.RU, премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России 16 специализированных военных центров при вузах страны. Один из них было решено открыть на базе Тюменского государственного университета.

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В военном учебном центре, который по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создадут на базе Тюменского государственного университета, студентов будут обучать по инженерно-саперным специальностям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «На базе ТюмГУ будет создан военный учебный центр (ВУЦ). Он расположится на территории учебно-лабораторного корпуса № 6, на Пирогова, 3. В Центре будет осуществляться подготовка по инженерно-саперным специальностям, он будет межвузовским. То есть получать воинские специальности и звания смогут студенты на всей территории Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Под учебные классы в тюменском ВУЦе выделят более тысячи квадратных метров. На прилегающей территории (в 25 тысяч кв. м.) студентам будут доступны учебно-тактическое поле, строевой плац, спортивные площадки, а также комплекс для сдачи норм ГТО. Как сообщили в ТюмГУ, со ссылкой на ректора университета Ивана Романчука, в начале декабря проект военного учебного центра был защищен командой вуза на коллегии Минобороны РФ. Как ранее писало URA.RU, премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России 16 специализированных военных центров при вузах страны. Один из них было решено открыть на базе Тюменского государственного университета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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