20 февраля 2024

Кандидат в мэры Кургана Хачатурян рассказал о собеседовании

Кандидат на пост главы Кургана Хачатурян похвалил работу конкурсной комиссии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание под председательством министра Якушева. Курган, портрет, хачатурян армэн
Кандидат Армэн Хачатурян отметил, что конкурсная комиссия не пыталась завалить его Фото:
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Кандидат на пост главы Кургана Армэн Хачатурян заявил, что члены конкурсной комиссии по отбору претендентов не пытались завалить его и задавали только уточняющие вопросы. Об этом он рассказал URA.RU.

«Собеседование прошло достаточно продуктивно и конструктивно. Была возможность в течение десяти минут представить свою программу. Андрей Игоревич (Алексеев — первый замгубернатора) пытался понять, что было представлено, но не совсем раскрыто. Не было ощущения, что хотят „завалить“», — сообщил Хачатурян.

Представители комиссии спрашивали его, как он собирается модернизировать власть. Кандидат добавил, если станет главой, то постарается быть максимально открытым.

В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы участвуют десять кандидатов. Всех их допустили до собеседования, однако один из них — Алексей Асташин — не успел приехать в Курган, и у него появились претензии к конкурсу.

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Кандидат на пост главы Кургана Армэн Хачатурян заявил, что члены конкурсной комиссии по отбору претендентов не пытались завалить его и задавали только уточняющие вопросы. Об этом он рассказал URA.RU. «Собеседование прошло достаточно продуктивно и конструктивно. Была возможность в течение десяти минут представить свою программу. Андрей Игоревич (Алексеев — первый замгубернатора) пытался понять, что было представлено, но не совсем раскрыто. Не было ощущения, что хотят „завалить“», — сообщил Хачатурян. Представители комиссии спрашивали его, как он собирается модернизировать власть. Кандидат добавил, если станет главой, то постарается быть максимально открытым. В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы участвуют десять кандидатов. Всех их допустили до собеседования, однако один из них — Алексей Асташин — не успел приехать в Курган, и у него появились претензии к конкурсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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