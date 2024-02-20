Кандидат в мэры Кургана Хачатурян рассказал о собеседовании

Кандидат на пост главы Кургана Армэн Хачатурян заявил, что члены конкурсной комиссии по отбору претендентов не пытались завалить его и задавали только уточняющие вопросы. Об этом он рассказал URA.RU.
«Собеседование прошло достаточно продуктивно и конструктивно. Была возможность в течение десяти минут представить свою программу. Андрей Игоревич (Алексеев — первый замгубернатора) пытался понять, что было представлено, но не совсем раскрыто. Не было ощущения, что хотят „завалить“», — сообщил Хачатурян.
Представители комиссии спрашивали его, как он собирается модернизировать власть. Кандидат добавил, если станет главой, то постарается быть максимально открытым.
Кандидат на пост главы Кургана Армэн Хачатурян заявил, что члены конкурсной комиссии по отбору претендентов не пытались завалить его и задавали только уточняющие вопросы. Об этом он рассказал URA.RU. «Собеседование прошло достаточно продуктивно и конструктивно. Была возможность в течение десяти минут представить свою программу. Андрей Игоревич (Алексеев — первый замгубернатора) пытался понять, что было представлено, но не совсем раскрыто. Не было ощущения, что хотят „завалить“», — сообщил Хачатурян. Представители комиссии спрашивали его, как он собирается модернизировать власть. Кандидат добавил, если станет главой, то постарается быть максимально открытым. В конкурсе по отбору кандидатов на пост главы участвуют десять кандидатов. Всех их допустили до собеседования, однако один из них — Алексей Асташин — не успел приехать в Курган, и у него появились претензии к конкурсу.