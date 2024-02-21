В Тюмени вырастет спрос на участки с ветхими домами

Участки с ветхими строениями зачастую дешевле чем полностью свободные Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за нехватки земель для строительства домов в 2024 году, жители Тюмени начнут скупать участки с ветхими строениями. Эксперты пояснили, что стоимость их, как правило, ниже, чем у свободных.

«Приобретение участка с выгодной локацией при наличии ветхого дома окупится через некоторое время за счет удорожания самого участка. Скидки за наличие ветхих строений варьируется от 8% до 20% в зависимости от расположения участка», — объяснила РБК Тюмень доцент финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. Она добавила, что особенно выгодна покупка в случае, если пустой участок будет дороже земли с ветхим строением на 200 — 300 тысяч рублей.

Однако при подобных сделках существую риски. В первую очередь, документальное оформление сноса ветхого дома требует длительного времени. «Необходимость его согласования с третьими лицами, уведомление муниципалитета, необходимость отключения от коммуникаций, фиксация сноса строений, снятие с кадастрового учета», — добавила эксперт. Так же перед покупкой нужно изучить выписку из ЕГРН и удостовериться в отсутствии ограничений на строительство на участке и прописанных в доме граждан.

Борисова добавила, что рост цен на земельные участки в Тюмени не превысит 5%. Это связано с тем, что за последние два года цены увеличились в среднем на 50%, а зарплаты у тюменцев остались практически на прежнем уровне.

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» в Тюменской области выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. Число объявлений по продаже дач, домов, коттеджей и таунхаусов по итогам 4-го квартала 2023 года увеличилось на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а средняя стоимость объектов составила 6,5 миллиона рублей.