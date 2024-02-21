ФСБ поймали курганцев, которые призывали к массовым убийствам

На двух жителей Кургана возбудили уголовные дела за призывы к свержению власти путем взрывов и массовых убийств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«В отношении двоих жителей Кургана УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Причиной для уголовного преследования стали опубликованные в интернете призывы к силовому свержению власти. В частности, обвиняемые призывали к нарушению территориальной целостности Россиии, насильственной смене власти (путем совершения взрывов и массовых убийств) в отношений представителей высших органов государственной власти», — сообщили в ведомстве.
В своих аккаунтах в соцсети «ВКонтакте» злоумышленники размещали высказывания, оправдывающие и одобряющие идеологию терроризма, призывали к насильственным действиям в отношении групп лиц по признаку национальной, религиозной и расовой принадлежности. Сейчас по уголовным делам проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельств преступлений. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что курганца осудили за призывы расправиться над мэром из-за транспортной реформы. Осужденному назначили наказание в виде двух лет принудительных работ.
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