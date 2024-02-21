Тюменцев предупреждают об аномальных холодах

В День защитника Отечества температура воздуха в Тюмени опустится ниже нормы
Температура воздуха в Тюмени 23 февраля опустится на 10-13 градусов ниже нормы. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — говорится в сообщении.
Точные значения температуры на 23 февраля не сообщаются. По данным Gismeteo, в День защитника Отечества этот показатель в ночное время опустится до -23 градусов по шкале Цельсия, а к середине дня воздух прогреется до -10 градусов.
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