Тюменцев предупреждают об аномальных холодах

В Тюмени 23 февраля будет на 13 градусов холоднее средней нормы

22 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В День защитника Отечества температура воздуха в Тюмени опустится ниже нормы Фото: Марина Шарапова © URA.RU Температура воздуха в Тюмени 23 февраля опустится на 10-13 градусов ниже нормы. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — говорится в сообщении. Точные значения температуры на 23 февраля не сообщаются. По данным Gismeteo, в День защитника Отечества этот показатель в ночное время опустится до -23 градусов по шкале Цельсия, а к середине дня воздух прогреется до -10 градусов. Скрин — Gismeteo, https://www.gismeteo.ru/

Температура воздуха в Тюмени 23 февраля опустится на 10-13 градусов ниже нормы. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — говорится в сообщении. Точные значения температуры на 23 февраля не сообщаются. По данным Gismeteo, в День защитника Отечества этот показатель в ночное время опустится до -23 градусов по шкале Цельсия, а к середине дня воздух прогреется до -10 градусов.