21 февраля 2024

Тюменцев предупреждают об аномальных холодах

В Тюмени 23 февраля будет на 13 градусов холоднее средней нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Тюмень, холод, мороз
В День защитника Отечества температура воздуха в Тюмени опустится ниже нормы Фото:

Температура воздуха в Тюмени 23 февраля опустится на 10-13 градусов ниже нормы. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — говорится в сообщении.

Точные значения температуры на 23 февраля не сообщаются. По данным Gismeteo, в День защитника Отечества этот показатель в ночное время опустится до -23 градусов по шкале Цельсия, а к середине дня воздух прогреется до -10 градусов.

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Температура воздуха в Тюмени 23 февраля опустится на 10-13 градусов ниже нормы. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 23 февраля на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха ниже нормы на 10-13 градусов», — говорится в сообщении. Точные значения температуры на 23 февраля не сообщаются. По данным Gismeteo, в День защитника Отечества этот показатель в ночное время опустится до -23 градусов по шкале Цельсия, а к середине дня воздух прогреется до -10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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