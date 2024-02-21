В ЯНАО следователи получат льготы для детей

Власти ЯНАО распространили ряд льгот на детей сотрудников окружного следственного управления СК РФ, которые выполняют служебные обязанности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Принято решение о введении на уровне муниципальных образований ЯНАО дополнительных мер соцподдержки для детей в виде преимущества при зачислении их в детские лагеря, предоставления бесплатного питания в летних лагерях, а также первоочередного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте 22 февраля. Уточняется, что речь идет о следователях СУ СКР по ЯНАО, выполняющих обязанности на территориях ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
В ЯНАО действует множество мер поддержки для участников СВО, в том числе и для членов их семей. На первом заседании Заксобрания депутаты единогласно приняли решение освободить семьи военнослужащих от уплаты транспортного налога. Артюхов добивается введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих, в число которых входят и следователи.
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