В ЯНАО следователи получат льготы для детей

Дети сотрудников СУ СКР по ЯНАО, несущих службу в зоне СВО, получат льготы

22 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Следователи СУ СКР по ЯНАО, несущие службу в зоне СВО, получат льготы для детей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ЯНАО распространили ряд льгот на детей сотрудников окружного следственного управления СК РФ, которые выполняют служебные обязанности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Принято решение о введении на уровне муниципальных образований ЯНАО дополнительных мер соцподдержки для детей в виде преимущества при зачислении их в детские лагеря, предоставления бесплатного питания в летних лагерях, а также первоочередного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте 22 февраля. Уточняется, что речь идет о следователях СУ СКР по ЯНАО, выполняющих обязанности на территориях ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЯНАО действует множество мер поддержки для участников СВО, в том числе и для членов их семей. На первом заседании Заксобрания депутаты единогласно приняли решение освободить семьи военнослужащих от уплаты транспортного налога. Артюхов добивается введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих, в число которых входят и следователи.

Власти ЯНАО распространили ряд льгот на детей сотрудников окружного следственного управления СК РФ, которые выполняют служебные обязанности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Принято решение о введении на уровне муниципальных образований ЯНАО дополнительных мер соцподдержки для детей в виде преимущества при зачислении их в детские лагеря, предоставления бесплатного питания в летних лагерях, а также первоочередного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте 22 февраля. Уточняется, что речь идет о следователях СУ СКР по ЯНАО, выполняющих обязанности на территориях ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЯНАО действует множество мер поддержки для участников СВО, в том числе и для членов их семей. На первом заседании Заксобрания депутаты единогласно приняли решение освободить семьи военнослужащих от уплаты транспортного налога. Артюхов добивается введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих, в число которых входят и следователи.