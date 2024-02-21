21 февраля 2024

В ЯНАО следователи получат льготы для детей

Дети сотрудников СУ СКР по ЯНАО, несущих службу в зоне СВО, получат льготы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
Следователи СУ СКР по ЯНАО, несущие службу в зоне СВО, получат льготы для детей Фото:

Власти ЯНАО распространили ряд льгот на детей сотрудников окружного следственного управления СК РФ, которые выполняют служебные обязанности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Принято решение о введении на уровне муниципальных образований ЯНАО дополнительных мер соцподдержки для детей в виде преимущества при зачислении их в детские лагеря, предоставления бесплатного питания в летних лагерях, а также первоочередного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте 22 февраля. Уточняется, что речь идет о следователях СУ СКР по ЯНАО, выполняющих обязанности на территориях ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В ЯНАО действует множество мер поддержки для участников СВО, в том числе и для членов их семей. На первом заседании Заксобрания депутаты единогласно приняли решение освободить семьи военнослужащих от уплаты транспортного налога. Артюхов добивается введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих, в число которых входят и следователи.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО распространили ряд льгот на детей сотрудников окружного следственного управления СК РФ, которые выполняют служебные обязанности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Документ подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Принято решение о введении на уровне муниципальных образований ЯНАО дополнительных мер соцподдержки для детей в виде преимущества при зачислении их в детские лагеря, предоставления бесплатного питания в летних лагерях, а также первоочередного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте 22 февраля. Уточняется, что речь идет о следователях СУ СКР по ЯНАО, выполняющих обязанности на территориях ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЯНАО действует множество мер поддержки для участников СВО, в том числе и для членов их семей. На первом заседании Заксобрания депутаты единогласно приняли решение освободить семьи военнослужащих от уплаты транспортного налога. Артюхов добивается введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих, в число которых входят и следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...