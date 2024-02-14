14 февраля 2024

В ЯНАО семьи участников СВО освободили от транспортного налога

Заксобрание ЯНАО внесло изменения в закон о транспортном налоге
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Заксобрания ЯНАО освободили родных военнослужащих от уплаты транспортного налога Фото:

В ЯНАО члены семей военнослужащих, принимающих участие в решении задач спецоперации не будут платить транспортный налог. Изменения в закон единогласно одобрили депутаты окружного Законодательного собрания на первом заседании весенней сессии.

«[Освобождаются от уплаты транспортного налога] члены семей: супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке; ребенок (дети), в том числе приемный, подопечный, не достигший возраста 18 лет; ребенок (дети), обучающийся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, и не вступивший в брак; родители (усыновители)», — сообщается в документе, за который проголосовали депутаты Заксобрания.

Речь идет о родственниках мобилизованных, военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, а также добровольцев отрядов «БАРС». Изменения касаются правоотношений с 1 января 2023 года, так что уже в текущем году близкие родственники военнослужащих транспортный налог платить не будут.

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В ЯНАО члены семей военнослужащих, принимающих участие в решении задач спецоперации не будут платить транспортный налог. Изменения в закон единогласно одобрили депутаты окружного Законодательного собрания на первом заседании весенней сессии. «[Освобождаются от уплаты транспортного налога] члены семей: супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке; ребенок (дети), в том числе приемный, подопечный, не достигший возраста 18 лет; ребенок (дети), обучающийся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, и не вступивший в брак; родители (усыновители)», — сообщается в документе, за который проголосовали депутаты Заксобрания. Речь идет о родственниках мобилизованных, военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, а также добровольцев отрядов «БАРС». Изменения касаются правоотношений с 1 января 2023 года, так что уже в текущем году близкие родственники военнослужащих транспортный налог платить не будут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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