В ЯНАО семьи участников СВО освободили от транспортного налога

Заксобрание ЯНАО внесло изменения в закон о транспортном налоге

15 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Депутаты Заксобрания ЯНАО освободили родных военнослужащих от уплаты транспортного налога Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО члены семей военнослужащих, принимающих участие в решении задач спецоперации не будут платить транспортный налог. Изменения в закон единогласно одобрили депутаты окружного Законодательного собрания на первом заседании весенней сессии. «[Освобождаются от уплаты транспортного налога] члены семей: супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке; ребенок (дети), в том числе приемный, подопечный, не достигший возраста 18 лет; ребенок (дети), обучающийся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, и не вступивший в брак; родители (усыновители)», — сообщается в документе, за который проголосовали депутаты Заксобрания. Речь идет о родственниках мобилизованных, военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, а также добровольцев отрядов «БАРС». Изменения касаются правоотношений с 1 января 2023 года, так что уже в текущем году близкие родственники военнослужащих транспортный налог платить не будут.

В ЯНАО члены семей военнослужащих, принимающих участие в решении задач спецоперации не будут платить транспортный налог. Изменения в закон единогласно одобрили депутаты окружного Законодательного собрания на первом заседании весенней сессии. «[Освобождаются от уплаты транспортного налога] члены семей: супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке; ребенок (дети), в том числе приемный, подопечный, не достигший возраста 18 лет; ребенок (дети), обучающийся в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, и не вступивший в брак; родители (усыновители)», — сообщается в документе, за который проголосовали депутаты Заксобрания. Речь идет о родственниках мобилизованных, военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, а также добровольцев отрядов «БАРС». Изменения касаются правоотношений с 1 января 2023 года, так что уже в текущем году близкие родственники военнослужащих транспортный налог платить не будут.