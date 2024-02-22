Главное об СВО к вечеру 22 февраля: ФРГ отказалась передавать Taurus Украине

Welt: Германия отказалась поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

22 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Против поставки крылатых ракет Киеву проголосовало 480 человек, за -182 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не добрила резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против поставок Taurus Киеву проголосовало 480 человек. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 22 февраля. Военная помощь Киеву Германия отказалась поставлять Taurus С перевесом 480 голосов «против» и 182 голосов «за» в Германии не одобрили поставки крылатых ракет на Украину. «Бундестаг отклоняет предложение Союза по Taurus. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС не получило большинства», — передает немецкое агентство Welt. Не смотря на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку Taurus ВСУ. Дипломат отмечала важность военной поддержки со стороны Берлина для Киева. 50 миллиардов евро от ЕС В Европарламенте одобрили для Украины программу многолетней финансовой поддержки на 50 миллиардов евро. «Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — сообщила евродепутат Виола фон Крамон. Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Британские Brimstone Великобритания отправит Украине пакет военной помощи, который будет состоять из 200 ракет Brimstone. По словам главы минобороны страны Гранта Шаппса: «Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет „Бримстоун“ в качестве дальнейшего усиления защиты Украины». Дальнобойные ракеты из ФРГ Немецкий бундестаг (нижняя палата парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Председатель бундестага, во время трансляции на сайте парламента ФРГ объявила о результатах голосования: «За проголосовали 382, против — 284, двое воздержались». Ход спецоперации на Украине Купянское направление Подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. А в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Авдеевское направление Подразделениями группировки войск «Центр» были отражены девять атак и контратак украинских формирований, в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной Республики (ДНР). Противник потерял 145 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, артиллерийскую систему М777 производства США. Донецкое и южно-донецкое направления Вооруженные силы России освободили населенный пункт Победа и нанести поражение ряду формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР. Потери ВСУ среди прочих: свыше 410 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское ДНР. Потери противника за сутки среди прочего составили до 155 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «МСТА-Б», пушка М-46, и станция радиоэлектронной борьбы. Херсонское направление Артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области и отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Позиции врага возле одного из населенных пунктов обнаружили во время воздушной разведки, передает Пятый канал. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также за минувшие сутки средства ПВО России сбили 95 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Там же сообщается о сбитых переоборудованной для поражения наземных целей зенитной управляемой ракете С-200, восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемой авиационной бомбе JDAM. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не добрила резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против поставок Taurus Киеву проголосовало 480 человек. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 22 февраля. С перевесом 480 голосов «против» и 182 голосов «за» в Германии не одобрили поставки крылатых ракет на Украину. «Бундестаг отклоняет предложение Союза по Taurus. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС не получило большинства», — передает немецкое агентство Welt. Не смотря на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку Taurus ВСУ. Дипломат отмечала важность военной поддержки со стороны Берлина для Киева. В Европарламенте одобрили для Украины программу многолетней финансовой поддержки на 50 миллиардов евро. «Мы только что одобрили финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы», — сообщила евродепутат Виола фон Крамон. Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал 50 миллиардов евро в качестве помощи Киеву во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания отправит Украине пакет военной помощи, который будет состоять из 200 ракет Brimstone. По словам главы минобороны страны Гранта Шаппса: «Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет „Бримстоун“ в качестве дальнейшего усиления защиты Украины». Немецкий бундестаг (нижняя палата парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Председатель бундестага, во время трансляции на сайте парламента ФРГ объявила о результатах голосования: «За проголосовали 382, против — 284, двое воздержались». Подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. А в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Подразделениями группировки войск «Центр» были отражены девять атак и контратак украинских формирований, в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой народной Республики (ДНР). Противник потерял 145 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, артиллерийскую систему М777 производства США. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Победа и нанести поражение ряду формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка ДНР. Потери ВСУ среди прочих: свыше 410 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана», гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское ДНР. Потери противника за сутки среди прочего составили до 155 военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «МСТА-Б», пушка М-46, и станция радиоэлектронной борьбы. Артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли комплексное огневое поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области и отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Позиции врага возле одного из населенных пунктов обнаружили во время воздушной разведки, передает Пятый канал. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «МСТА-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также за минувшие сутки средства ПВО России сбили 95 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Там же сообщается о сбитых переоборудованной для поражения наземных целей зенитной управляемой ракете С-200, восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемой авиационной бомбе JDAM.