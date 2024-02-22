Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone

Грант Шаппс отметил, что Великобритания для защиты Украины отправит ракеты Brimstone
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Великобритания отправит Украине пакет военной помощи из 200 ракет Brimstone. Об этом заявил глава минобороны страны Грант Шаппс.
«Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет „Бримстоун“ в качестве дальнейшего усиления защиты Украины», — заявил Шаппс перед парламентом. Его слова передает
Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 человек, за — 182.
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