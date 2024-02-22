Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone

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Himars.stock, нато, ракета, противокорабельная
Грант Шаппс отметил, что Великобритания для защиты Украины отправит ракеты Brimstone Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания отправит Украине пакет военной помощи из 200 ракет Brimstone. Об этом заявил глава минобороны страны Грант Шаппс.

«Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет „Бримстоун“ в качестве дальнейшего усиления защиты Украины», — заявил Шаппс перед парламентом. Его слова передает The Guardian.

Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 человек, за — 182.

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Великобритания отправит Украине пакет военной помощи из 200 ракет Brimstone. Об этом заявил глава минобороны страны Грант Шаппс. «Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет „Бримстоун“ в качестве дальнейшего усиления защиты Украины», — заявил Шаппс перед парламентом. Его слова передает The Guardian. Ранее немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 человек, за — 182.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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