22 февраля 2024

Губернатор Шумков поздравил курганцев со 100-летием двух округов

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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков отметил вклад курганцев в развитие территорий Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Юргамышского и Макушинского округов со 100-летием со дня образования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Юргамышский и Макушинский округа праздновали 100 лет со дня образования. В своих обращениях Вадим Шумков отметил вклад жителей территорий в развитие экономики и социальной инфраструктуры. Он поблагодарил курганцев за неравнодушие и стремление сделать малую родину уютной», — сообщили в telegram-канале правительства.

Ранее губернатор напомнил жителям Курганской области о важности добрых дел и о вере в чудеса. Шумков отметил, что каждому дарована возможность помочь ближнему, о чем следует помнить каждый день.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Юргамышского и Макушинского округов со 100-летием со дня образования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Юргамышский и Макушинский округа праздновали 100 лет со дня образования. В своих обращениях Вадим Шумков отметил вклад жителей территорий в развитие экономики и социальной инфраструктуры. Он поблагодарил курганцев за неравнодушие и стремление сделать малую родину уютной», — сообщили в telegram-канале правительства. Ранее губернатор напомнил жителям Курганской области о важности добрых дел и о вере в чудеса. Шумков отметил, что каждому дарована возможность помочь ближнему, о чем следует помнить каждый день.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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