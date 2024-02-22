Губернатор Шумков поздравил курганцев со 100-летием двух округов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Юргамышского и Макушинского округов со 100-летием со дня образования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Юргамышский и Макушинский округа праздновали 100 лет со дня образования. В своих обращениях Вадим Шумков отметил вклад жителей территорий в развитие экономики и социальной инфраструктуры. Он поблагодарил курганцев за неравнодушие и стремление сделать малую родину уютной», — сообщили в telegram-канале правительства.
Ранее губернатор напомнил жителям Курганской области о важности добрых дел и о вере в чудеса. Шумков отметил, что каждому дарована возможность помочь ближнему, о чем следует помнить каждый день.
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