22 февраля 2024

В ЯНАО на несколько дней закроют проезд по зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Проезд будет закрыт из-за проведения ремонтных работ на газопроводе Фото:

В Южно-Русском нефтегазовом месторождении (ЯНАО) с 3 по 6 марта будет закрыто движение по зимнику. Об этом сообщили в администрации района.

«Уважаемые жители и гости Красноселькупского района. Сообщаем о том, что в период с 3 марта 00:00 часов по 6 марта 06:00 часов проезд по зимней автодороге на территории Южно-Русского НГКМ будет закрыт», — указала администрация в telegram-канале.

Там уточнили, что такая мера необходима в связи с проведением ремонтных работ. Они будут проходить на газопроводе.

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В Южно-Русском нефтегазовом месторождении (ЯНАО) с 3 по 6 марта будет закрыто движение по зимнику. Об этом сообщили в администрации района. «Уважаемые жители и гости Красноселькупского района. Сообщаем о том, что в период с 3 марта 00:00 часов по 6 марта 06:00 часов проезд по зимней автодороге на территории Южно-Русского НГКМ будет закрыт», — указала администрация в telegram-канале. Там уточнили, что такая мера необходима в связи с проведением ремонтных работ. Они будут проходить на газопроводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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