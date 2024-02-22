В ЯНАО на несколько дней закроют проезд по зимнику

Проезд будет закрыт из-за проведения ремонтных работ на газопроводе
В Южно-Русском нефтегазовом месторождении (ЯНАО) с 3 по 6 марта будет закрыто движение по зимнику. Об этом сообщили в администрации района.
«Уважаемые жители и гости Красноселькупского района. Сообщаем о том, что в период с 3 марта 00:00 часов по 6 марта 06:00 часов проезд по зимней автодороге на территории Южно-Русского НГКМ будет закрыт», — указала администрация в telegram-канале.
Там уточнили, что такая мера необходима в связи с проведением ремонтных работ. Они будут проходить на газопроводе.
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