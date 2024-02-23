Житель курганской «Рублевки» устроил стрельбу на улице

Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», сделал выстрел из ружья в воздух прямо на улице села. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Неоднократно судимый житель Кетовского округа, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из оружия. Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции, гладкоствольное ружье изьято», — уточнили представители правоохранительных органов в telegram-канале «Полиция Курганской области».
По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела МВД России «Кетовский». Следователи завели на хулигана уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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