23 февраля 2024
22 февраля 2024

Житель курганской «Рублевки» устроил стрельбу на улице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт в поддержку СВО "Крымская весна". Курган, оружие, полиция
Курганец устроил стрельбу в селе Фото:

Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», сделал выстрел из ружья в воздух прямо на улице села. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Неоднократно судимый житель Кетовского округа, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из оружия. Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции, гладкоствольное ружье изьято», — уточнили представители правоохранительных органов в telegram-канале «Полиция Курганской области».

По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела МВД России «Кетовский». Следователи завели на хулигана уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», сделал выстрел из ружья в воздух прямо на улице села. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Неоднократно судимый житель Кетовского округа, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел в воздух из оружия. Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции, гладкоствольное ружье изьято», — уточнили представители правоохранительных органов в telegram-канале «Полиция Курганской области». По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела МВД России «Кетовский». Следователи завели на хулигана уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...