Тюменский студент пожаловался Мизулиной, что не смог попасть на встречу с ней. Видео

24 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Студенты просят Мизулину разобраться с произошедшим коллапсом на встрече в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студент из Тюменского индустриально университета (ТИУ) рассказал о неких официальных списках, по которым пропускали на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе №95. Из-за большого количества желающих встретиться с общественницей те, кто числился в списке от ТИУ, не смогли пройти. Юноша опубликовал в связи с этим обращение и попросил во всем разобраться. «Это официальное обращение к Екатерине Мизулиной. Мы как студенты были в списках, по которым должны были пройти к вам на встречу. Но нам сказали, что было много желающих, которые захотели попасть не по спискам, и мы не смогли пройти. Нас просто выгнали со словами, что актовый зал переполнен. Никто из ТИУ не попал на встречу. Как-то надо разбираться с этим вопросом», — обращается студент на видео к Мизулиной. Юноша поделился, что студенты очень расстроены произошедшим. Вместо встречи они простояли в очереди в давке и вынуждены были уйти. Встреча Мизулиной с тюменскими школьниками проходит в школе №95 микрорайона Плеханово. На встречу позвали всех желающих, но в итоге количество собравшихся значительно превысило вместимость зала в 500 человек. На входе образовалась давка, а всех, кто не смог пройти на встречу, выгнали из здания.

Студент из Тюменского индустриально университета (ТИУ) рассказал о неких официальных списках, по которым пропускали на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе №95. Из-за большого количества желающих встретиться с общественницей те, кто числился в списке от ТИУ, не смогли пройти. Юноша опубликовал в связи с этим обращение и попросил во всем разобраться. «Это официальное обращение к Екатерине Мизулиной. Мы как студенты были в списках, по которым должны были пройти к вам на встречу. Но нам сказали, что было много желающих, которые захотели попасть не по спискам, и мы не смогли пройти. Нас просто выгнали со словами, что актовый зал переполнен. Никто из ТИУ не попал на встречу. Как-то надо разбираться с этим вопросом», — обращается студент на видео к Мизулиной. Юноша поделился, что студенты очень расстроены произошедшим. Вместо встречи они простояли в очереди в давке и вынуждены были уйти. Встреча Мизулиной с тюменскими школьниками проходит в школе №95 микрорайона Плеханово. На встречу позвали всех желающих, но в итоге количество собравшихся значительно превысило вместимость зала в 500 человек. На входе образовалась давка, а всех, кто не смог пройти на встречу, выгнали из здания.