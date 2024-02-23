23 февраля 2024
22 февраля 2024

Тюменский студент пожаловался Мизулиной, что не смог попасть на встречу с ней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Студенты просят Мизулину разобраться с произошедшим коллапсом на встрече в Тюмени Фото:

Студент из Тюменского индустриально университета (ТИУ) рассказал о неких официальных списках, по которым пропускали на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе №95. Из-за большого количества желающих встретиться с общественницей те, кто числился в списке от ТИУ, не смогли пройти. Юноша опубликовал в связи с этим обращение и попросил во всем разобраться.

«Это официальное обращение к Екатерине Мизулиной. Мы как студенты были в списках, по которым должны были пройти к вам на встречу. Но нам сказали, что было много желающих, которые захотели попасть не по спискам, и мы не смогли пройти. Нас просто выгнали со словами, что актовый зал переполнен. Никто из ТИУ не попал на встречу. Как-то надо разбираться с этим вопросом», — обращается студент на видео к Мизулиной.

Юноша поделился, что студенты очень расстроены произошедшим. Вместо встречи они простояли в очереди в давке и вынуждены были уйти.

Встреча Мизулиной с тюменскими школьниками проходит в школе №95 микрорайона Плеханово. На встречу позвали всех желающих, но в итоге количество собравшихся значительно превысило вместимость зала в 500 человек. На входе образовалась давка, а всех, кто не смог пройти на встречу, выгнали из здания.

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Студент из Тюменского индустриально университета (ТИУ) рассказал о неких официальных списках, по которым пропускали на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в школе №95. Из-за большого количества желающих встретиться с общественницей те, кто числился в списке от ТИУ, не смогли пройти. Юноша опубликовал в связи с этим обращение и попросил во всем разобраться. «Это официальное обращение к Екатерине Мизулиной. Мы как студенты были в списках, по которым должны были пройти к вам на встречу. Но нам сказали, что было много желающих, которые захотели попасть не по спискам, и мы не смогли пройти. Нас просто выгнали со словами, что актовый зал переполнен. Никто из ТИУ не попал на встречу. Как-то надо разбираться с этим вопросом», — обращается студент на видео к Мизулиной. Юноша поделился, что студенты очень расстроены произошедшим. Вместо встречи они простояли в очереди в давке и вынуждены были уйти. Встреча Мизулиной с тюменскими школьниками проходит в школе №95 микрорайона Плеханово. На встречу позвали всех желающих, но в итоге количество собравшихся значительно превысило вместимость зала в 500 человек. На входе образовалась давка, а всех, кто не смог пройти на встречу, выгнали из здания.
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