24 февраля 2024
23 февраля 2024

Минстрой отметил успехи тюменских строителей в восстановлении ЛНР и ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря Тюменской области, в ЛНР восстановлен 31 объект инфраструктуры Фото:

Тюменские строители получили благодарственные письма за восстановление мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Их подписал и направил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На днях успехи тюменских строителей по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях получили признание на уровне правительства России. Благодарственные письма направил коллективу и сотрудникам Управления капитального строительства Тюменской области Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин», — написал Моор в своем telegram-канале.

Между Тюменской областью и ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках уже восстановлен 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, еще 44 объекта планируется.

Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» провел киноконкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Перед проведением конкурса для подростков была организована киношкола.

Благодарственное письмо тюменским строителям
Благодарственное письмо тюменским строителям
Фото:

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Тюменские строители получили благодарственные письма за восстановление мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Их подписал и направил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «На днях успехи тюменских строителей по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях получили признание на уровне правительства России. Благодарственные письма направил коллективу и сотрудникам Управления капитального строительства Тюменской области Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин», — написал Моор в своем telegram-канале. Между Тюменской областью и ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках уже восстановлен 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, еще 44 объекта планируется. Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» провел киноконкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Перед проведением конкурса для подростков была организована киношкола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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