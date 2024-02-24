Тюменские строители получили благодарственные письма за восстановление мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Их подписал и направил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«На днях успехи тюменских строителей по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях получили признание на уровне правительства России. Благодарственные письма направил коллективу и сотрудникам Управления капитального строительства Тюменской области Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин», — написал Моор в своем telegram-канале.
Между Тюменской областью и ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках уже восстановлен 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, еще 44 объекта планируется.
Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» провел киноконкурс «Зеркало будущего» в ЛНР. Перед проведением конкурса для подростков была организована киношкола.
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