22 января 2024

Тюменский фестиваль детского кино откроет киношколу в Луганске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция #ямыхотимвкино около ТЦ "Гранат". Екатеринбург, кинотеатр, кино
Мастер-классы от известных кинематографистов пройдут в Луганске в апреле Фото:

Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» проведет киноконкурс «Зеркало будущего» в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказал URA.RU пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко, перед проведением конкурса для подростков будет организована киношкола.

«Смена „Зеркало будущего“ пройдет в апреле в Луганске, лучшие участники, прошедшиеотбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов, аниматоров. В наших фестивалях [„Ноль плюс“ и „Зеркало будущего“] уже принимали участие некоторые ребята из Луганска, особенно из сферы анимации. И даже становились лауреатами, потому что там действительно хороший уровень работ», — сообщил URA.RU пресс-секретарь фестиваля «Ноль Плюс» Александр Школенко.

География фестиваля «Зеркало будущего» в 2024 году расширится на пять новых регионов. Кроме детей и подростков из ЛНР в событии примут участие жители Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым.

«Зеркало будущего» — это дочерний проект тюменского фестиваля «Ноль плюс», проходит он по всей России. В 2023 году киномастерские работали в Звенигороде.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» проведет киноконкурс «Зеркало будущего» в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказал URA.RU пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко, перед проведением конкурса для подростков будет организована киношкола. «Смена „Зеркало будущего“ пройдет в апреле в Луганске, лучшие участники, прошедшиеотбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов, аниматоров. В наших фестивалях [„Ноль плюс“ и „Зеркало будущего“] уже принимали участие некоторые ребята из Луганска, особенно из сферы анимации. И даже становились лауреатами, потому что там действительно хороший уровень работ», — сообщил URA.RU пресс-секретарь фестиваля «Ноль Плюс» Александр Школенко. География фестиваля «Зеркало будущего» в 2024 году расширится на пять новых регионов. Кроме детей и подростков из ЛНР в событии примут участие жители Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. «Зеркало будущего» — это дочерний проект тюменского фестиваля «Ноль плюс», проходит он по всей России. В 2023 году киномастерские работали в Звенигороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...