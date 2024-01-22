Тюменский фестиваль детского кино откроет киношколу в Луганске

23 января 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Мастер-классы от известных кинематографистов пройдут в Луганске в апреле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» проведет киноконкурс «Зеркало будущего» в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказал URA.RU пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко, перед проведением конкурса для подростков будет организована киношкола. «Смена „Зеркало будущего“ пройдет в апреле в Луганске, лучшие участники, прошедшиеотбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов, аниматоров. В наших фестивалях [„Ноль плюс“ и „Зеркало будущего“] уже принимали участие некоторые ребята из Луганска, особенно из сферы анимации. И даже становились лауреатами, потому что там действительно хороший уровень работ», — сообщил URA.RU пресс-секретарь фестиваля «Ноль Плюс» Александр Школенко. География фестиваля «Зеркало будущего» в 2024 году расширится на пять новых регионов. Кроме детей и подростков из ЛНР в событии примут участие жители Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. «Зеркало будущего» — это дочерний проект тюменского фестиваля «Ноль плюс», проходит он по всей России. В 2023 году киномастерские работали в Звенигороде.

Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» проведет киноконкурс «Зеркало будущего» в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказал URA.RU пресс-секретарь фестиваля Александр Школенко, перед проведением конкурса для подростков будет организована киношкола. «Смена „Зеркало будущего“ пройдет в апреле в Луганске, лучшие участники, прошедшиеотбор, будут в рамках киноконкурса проходить обучение у профессионалов индустрии: режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов, аниматоров. В наших фестивалях [„Ноль плюс“ и „Зеркало будущего“] уже принимали участие некоторые ребята из Луганска, особенно из сферы анимации. И даже становились лауреатами, потому что там действительно хороший уровень работ», — сообщил URA.RU пресс-секретарь фестиваля «Ноль Плюс» Александр Школенко. География фестиваля «Зеркало будущего» в 2024 году расширится на пять новых регионов. Кроме детей и подростков из ЛНР в событии примут участие жители Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым. «Зеркало будущего» — это дочерний проект тюменского фестиваля «Ноль плюс», проходит он по всей России. В 2023 году киномастерские работали в Звенигороде.