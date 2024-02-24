24 февраля 2024
23 февраля 2024

На зимнике в ЯНАО введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
На Ямальском зимнике введены ограничения по весу Фото:

В ЯНАО на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены ограничения. До 20:00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 8.00 разрешено движение для всех ТС массой до 15 тонн», — написано в telegram-канале ведомства.

Также введены весовые ограничения на проезд по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Они также продлятся до 08:00 26 февраля. Причины не уточняются.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены ограничения. До 20:00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 8.00 разрешено движение для всех ТС массой до 15 тонн», — написано в telegram-канале ведомства. Также введены весовые ограничения на проезд по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Они также продлятся до 08:00 26 февраля. Причины не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...