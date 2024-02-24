На зимнике в ЯНАО введены ограничения

На Ямальском зимнике введены ограничения по весу
В ЯНАО на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены ограничения. До 20:00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 8.00 разрешено движение для всех ТС массой до 15 тонн», — написано в telegram-канале ведомства.
Также введены весовые ограничения на проезд по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Они также продлятся до 08:00 26 февраля. Причины не уточняются.
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