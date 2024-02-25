В Германии заявили о своих подозрениях по поводу убийства летчика-предателя Кузьминова

МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству Кузьминова в Испании

25 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

В убийстве Максима Кузьминова Германия подозревают Россию, заявила Нэнси Фезер Фото: Vladyslav Musiienko/AP/TASS новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 МВД Германии подозревает Россию в причастности к убийству летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и сбежал на Украину. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. «Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Там полным ходом идет расследование убийства российского перебежчика. Согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о причастности России», — высказалась Нэнси Фезер в разговоре с Bild . Однако никаких доказательств она не озвучила, как и не уточнив источник информации. Новость по теме Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании Кузьминов угнал российский вертолет в сентябре 2023 года. На борту находились еще двое из экипажа, которые не знали о планах предателя. После прилета на Украину они были убиты, а Кузьминов получил вознаграждение. После перебежчик был найден мертвым в Испании. Поступали сообщения, что в его теле были обнаружены пулевые ответствия. По информации испанских СМИ, Кузьминов въехал в страну по поддельным документам, которые выдали власти Испании. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.

МВД Германии подозревает Россию в причастности к убийству летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и сбежал на Украину. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. «Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Там полным ходом идет расследование убийства российского перебежчика. Согласно известным на данный момент обстоятельствам, речь может идти о причастности России», — высказалась Нэнси Фезер в разговоре с Bild. Однако никаких доказательств она не озвучила, как и не уточнив источник информации. Кузьминов угнал российский вертолет в сентябре 2023 года. На борту находились еще двое из экипажа, которые не знали о планах предателя. После прилета на Украину они были убиты, а Кузьминов получил вознаграждение. После перебежчик был найден мертвым в Испании. Поступали сообщения, что в его теле были обнаружены пулевые ответствия. По информации испанских СМИ, Кузьминов въехал в страну по поддельным документам, которые выдали власти Испании. Испанская полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как «неудобного» свидетеля.