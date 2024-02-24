Бронзовый призер юниорского Чемпионата мира, проходившего в Тюмени на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре», Игорь Тараканов сделал подарок главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Молодой спортсмен вручил ей свой сноуборд с изображением президента России Владимира Путина.
«Игорь Тараканов, бронзовый призер Чемпионата мира, подарил мне сноуборд с изображением Президента России Владимира Путина», — поделилась Мизулина в своем telegram-канале. Также она сказала, что собирается максимально поддерживать экшн-спорт.
По словам главы Лиги безопасного Интернета, такой подарок для нее стал вызовом. Она собирается научиться кататься на сноуборде и говорит ждать видео.
Из-за подарка призера юниорского Чемпионата мира Игоря Тараканова Мизулина встанет на сноуборд
Фото: telegram-канал Екатерины Мизулиной https://t.me/ekaterina_mizulina/7578
Бронзовый призер юниорского Чемпионата мира, проходившего в Тюмени на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре», Игорь Тараканов сделал подарок главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Молодой спортсмен вручил ей свой сноуборд с изображением президента России Владимира Путина. «Игорь Тараканов, бронзовый призер Чемпионата мира, подарил мне сноуборд с изображением Президента России Владимира Путина», — поделилась Мизулина в своем telegram-канале. Также она сказала, что собирается максимально поддерживать экшн-спорт. По словам главы Лиги безопасного Интернета, такой подарок для нее стал вызовом. Она собирается научиться кататься на сноуборде и говорит ждать видео.