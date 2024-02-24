24 февраля 2024

Призер соревнований в Тюмени подарил Мизулиной сноуборд с изображением Путина. Фото, видео

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Екатерина Мизулина. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Мизулина пообещала научиться кататься на сноуборде из-за подарка Игоря Тараканова Фото:

Бронзовый призер юниорского Чемпионата мира, проходившего в Тюмени на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре», Игорь Тараканов сделал подарок главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Молодой спортсмен вручил ей свой сноуборд с изображением президента России Владимира Путина.

«Игорь Тараканов, бронзовый призер Чемпионата мира, подарил мне сноуборд с изображением Президента России Владимира Путина», — поделилась Мизулина в своем telegram-канале. Также она сказала, что собирается максимально поддерживать экшн-спорт.

По словам главы Лиги безопасного Интернета, такой подарок для нее стал вызовом. Она собирается научиться кататься на сноуборде и говорит ждать видео.

Из-за подарка призера юниорского Чемпионата мира Игоря Тараканова Мизулина встанет на сноуборд
Из-за подарка призера юниорского Чемпионата мира Игоря Тараканова Мизулина встанет на сноуборд
Фото:

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Бронзовый призер юниорского Чемпионата мира, проходившего в Тюмени на фестивале экстремальных видов спорта «Битва на Туре», Игорь Тараканов сделал подарок главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Молодой спортсмен вручил ей свой сноуборд с изображением президента России Владимира Путина. «Игорь Тараканов, бронзовый призер Чемпионата мира, подарил мне сноуборд с изображением Президента России Владимира Путина», — поделилась Мизулина в своем telegram-канале. Также она сказала, что собирается максимально поддерживать экшн-спорт. По словам главы Лиги безопасного Интернета, такой подарок для нее стал вызовом. Она собирается научиться кататься на сноуборде и говорит ждать видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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