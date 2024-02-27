Тюменские власти заплатят за снос недостроя больше, чем за его возведение

В Тюменской области снесут недостроенную больницу, которой 18 лет

27 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Снос недостроенного здания обойдется в более чем 12 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти заплатят более 12 млн рублей из бюджета Тюменской области, чтобы снести недостроенный корпус туберкулезной больницы в Заводоуковске. Информация представлена на сайте госзакупок, а также в ответе на запрос URA.RU. По данным правительства, строительство было приостановлено 12 лет назад, однако судя по документам с сайта исполнительных органов власти, это случилось более 18 лет назад, а в проект вложили даже меньшую сумму, чем та, в которую обойдется его снос. «Принято решение о сносе аварийного объекта — лечебного корпуса туберкулезной больницы на 108 коек со столовой в Заводоуковске. Финансирование строительства объекта было приостановлено 12 лет назад на стадии возведения стен первого этажа. По результатам обследования установлено, что возобновление (продолжение) строительства невозможно, выявленные дефекты не подлежат устранению», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Согласно данным с сайта госзакупок, снос недостроя и высадка на его месте газона обойдется бюджету в 12,1 млн рублей. Данная сумма больше той, которую в принципе потратили на этот проект. Судя по отчету о вложениях в объекты незавершенного строительства, размещенному на сайте правительства региона по состоянию на 2021 год, возведение корпуса было приостановлено в 2005 году, то есть более 18 лет назад. На реализацию проекта успели потратить 11 116 131 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти заплатят более 12 млн рублей из бюджета Тюменской области, чтобы снести недостроенный корпус туберкулезной больницы в Заводоуковске. Информация представлена на сайте госзакупок, а также в ответе на запрос URA.RU. По данным правительства, строительство было приостановлено 12 лет назад, однако судя по документам с сайта исполнительных органов власти, это случилось более 18 лет назад, а в проект вложили даже меньшую сумму, чем та, в которую обойдется его снос. «Принято решение о сносе аварийного объекта — лечебного корпуса туберкулезной больницы на 108 коек со столовой в Заводоуковске. Финансирование строительства объекта было приостановлено 12 лет назад на стадии возведения стен первого этажа. По результатам обследования установлено, что возобновление (продолжение) строительства невозможно, выявленные дефекты не подлежат устранению», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона. Согласно данным с сайта госзакупок, снос недостроя и высадка на его месте газона обойдется бюджету в 12,1 млн рублей. Данная сумма больше той, которую в принципе потратили на этот проект. Судя по отчету о вложениях в объекты незавершенного строительства, размещенному на сайте правительства региона по состоянию на 2021 год, возведение корпуса было приостановлено в 2005 году, то есть более 18 лет назад. На реализацию проекта успели потратить 11 116 131 рублей.