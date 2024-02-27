Тюменские власти заплатят за снос недостроя больше, чем за его возведение

Власти заплатят более 12 млн рублей из бюджета Тюменской области, чтобы снести недостроенный корпус туберкулезной больницы в Заводоуковске. Информация представлена на сайте госзакупок, а также в ответе на запрос URA.RU. По данным правительства, строительство было приостановлено 12 лет назад, однако судя по документам с сайта исполнительных органов власти, это случилось более 18 лет назад, а в проект вложили даже меньшую сумму, чем та, в которую обойдется его снос.
«Принято решение о сносе аварийного объекта — лечебного корпуса туберкулезной больницы на 108 коек со столовой в Заводоуковске. Финансирование строительства объекта было приостановлено 12 лет назад на стадии возведения стен первого этажа. По результатам обследования установлено, что возобновление (продолжение) строительства невозможно, выявленные дефекты не подлежат устранению», — рассказали URA.RU в информационном центре правительства региона.
Согласно данным с сайта госзакупок, снос недостроя и высадка на его месте газона обойдется бюджету в 12,1 млн рублей. Данная сумма больше той, которую в принципе потратили на этот проект. Судя по отчету о вложениях в объекты незавершенного строительства, размещенному на сайте правительства региона по состоянию на 2021 год, возведение корпуса было приостановлено в 2005 году, то есть более 18 лет назад. На реализацию проекта успели потратить 11 116 131 рублей.
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