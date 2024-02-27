Дети Тобольска получат призы от депутатов

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Выборы мэра Тобольска. Тобольск, афанасьев максим
Мэр Тобольска Афанасьев ждет от депутатов подарки для местных школьников Фото:

Депутаты думы Тобольска (Тюменская область) подарят детям подарки за участие в фестивале-марафоне «Поющий город». Об этом URA.RU стало известно из публикации мэра Тобольска Максима Афанасьева.

«Светлана Анатольевна Терентьева, директор школы №5, вышла с инициативой от всего депутатского корпуса поддержать школьников, участников фестиваля, дополнительными призами от депутатов. И посыпались предложения — билеты в музеи, театр, кино, поездки в разные наши загородные комплексы, мастер-классы. Получился большой список из всевозможных полезных развлечений. Осталось распределить по депутатам и реализовать», — заявил Афанасьев.

Глава города намекнул, что хотел бы видеть как можно большую включенность депутатов в этот процесс. «Поддерживаю инициативу, считаю, что чем больше подарков — тем лучше», — сообщил градоначальник. Фестиваль «Поющий город» пройдет во всех школах Тобольска 16 марта.

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Депутаты думы Тобольска (Тюменская область) подарят детям подарки за участие в фестивале-марафоне «Поющий город». Об этом URA.RU стало известно из публикации мэра Тобольска Максима Афанасьева. «Светлана Анатольевна Терентьева, директор школы №5, вышла с инициативой от всего депутатского корпуса поддержать школьников, участников фестиваля, дополнительными призами от депутатов. И посыпались предложения — билеты в музеи, театр, кино, поездки в разные наши загородные комплексы, мастер-классы. Получился большой список из всевозможных полезных развлечений. Осталось распределить по депутатам и реализовать», — заявил Афанасьев. Глава города намекнул, что хотел бы видеть как можно большую включенность депутатов в этот процесс. «Поддерживаю инициативу, считаю, что чем больше подарков — тем лучше», — сообщил градоначальник. Фестиваль «Поющий город» пройдет во всех школах Тобольска 16 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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