Дети Тобольска получат призы от депутатов

27 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Мэр Тобольска Афанасьев ждет от депутатов подарки для местных школьников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутаты думы Тобольска (Тюменская область) подарят детям подарки за участие в фестивале-марафоне «Поющий город». Об этом URA.RU стало известно из публикации мэра Тобольска Максима Афанасьева. «Светлана Анатольевна Терентьева, директор школы №5, вышла с инициативой от всего депутатского корпуса поддержать школьников, участников фестиваля, дополнительными призами от депутатов. И посыпались предложения — билеты в музеи, театр, кино, поездки в разные наши загородные комплексы, мастер-классы. Получился большой список из всевозможных полезных развлечений. Осталось распределить по депутатам и реализовать», — заявил Афанасьев. Глава города намекнул, что хотел бы видеть как можно большую включенность депутатов в этот процесс. «Поддерживаю инициативу, считаю, что чем больше подарков — тем лучше», — сообщил градоначальник. Фестиваль «Поющий город» пройдет во всех школах Тобольска 16 марта.

Депутаты думы Тобольска (Тюменская область) подарят детям подарки за участие в фестивале-марафоне «Поющий город». Об этом URA.RU стало известно из публикации мэра Тобольска Максима Афанасьева. «Светлана Анатольевна Терентьева, директор школы №5, вышла с инициативой от всего депутатского корпуса поддержать школьников, участников фестиваля, дополнительными призами от депутатов. И посыпались предложения — билеты в музеи, театр, кино, поездки в разные наши загородные комплексы, мастер-классы. Получился большой список из всевозможных полезных развлечений. Осталось распределить по депутатам и реализовать», — заявил Афанасьев. Глава города намекнул, что хотел бы видеть как можно большую включенность депутатов в этот процесс. «Поддерживаю инициативу, считаю, что чем больше подарков — тем лучше», — сообщил градоначальник. Фестиваль «Поющий город» пройдет во всех школах Тобольска 16 марта.