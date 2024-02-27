27 февраля 2024

Из-за улучшения медицины в Тюменской области повысилась продолжительность жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
За пять лет Тюменской области выделили 21 миллиард рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» Фото:

За последние пять лет Тюменской области было выделено около 21 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Основной результат этих затрат — повышение средней продолжительности жизни местного населения до 74 лет, считает губернатор региона Александр Моор.

«Только за последние пять лет на реализацию нацпроекта „Здравоохранение“ в Тюменской области была выделена колоссальная сумма — около 21 миллиарда рублей. <…> Главный результат этой работы — рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. В 2023 году она превысила 74 года», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он рассказал, что на эту сумму были построены и отремонтированы поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого, областью было закуплено современное медицинское оборудование и санитарный транспорт.

В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Сроки строительства пока неизвестны, но департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 уже разрабатывается медико-техническое задание.

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За последние пять лет Тюменской области было выделено около 21 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Основной результат этих затрат — повышение средней продолжительности жизни местного населения до 74 лет, считает губернатор региона Александр Моор. «Только за последние пять лет на реализацию нацпроекта „Здравоохранение“ в Тюменской области была выделена колоссальная сумма — около 21 миллиарда рублей. <…> Главный результат этой работы — рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. В 2023 году она превысила 74 года», — написал Моор в своем telegram-канале. Он рассказал, что на эту сумму были построены и отремонтированы поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого, областью было закуплено современное медицинское оборудование и санитарный транспорт. В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Сроки строительства пока неизвестны, но департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 уже разрабатывается медико-техническое задание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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