Из-за улучшения медицины в Тюменской области повысилась продолжительность жизни

28 февраля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

За пять лет Тюменской области выделили 21 миллиард рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU За последние пять лет Тюменской области было выделено около 21 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Основной результат этих затрат — повышение средней продолжительности жизни местного населения до 74 лет, считает губернатор региона Александр Моор. «Только за последние пять лет на реализацию нацпроекта „Здравоохранение“ в Тюменской области была выделена колоссальная сумма — около 21 миллиарда рублей. <…> Главный результат этой работы — рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. В 2023 году она превысила 74 года», — написал Моор в своем telegram-канале. Он рассказал, что на эту сумму были построены и отремонтированы поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого, областью было закуплено современное медицинское оборудование и санитарный транспорт. В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Сроки строительства пока неизвестны, но департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 уже разрабатывается медико-техническое задание.

За последние пять лет Тюменской области было выделено около 21 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Основной результат этих затрат — повышение средней продолжительности жизни местного населения до 74 лет, считает губернатор региона Александр Моор. «Только за последние пять лет на реализацию нацпроекта „Здравоохранение“ в Тюменской области была выделена колоссальная сумма — около 21 миллиарда рублей. <…> Главный результат этой работы — рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. В 2023 году она превысила 74 года», — написал Моор в своем telegram-канале. Он рассказал, что на эту сумму были построены и отремонтированы поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Помимо этого, областью было закуплено современное медицинское оборудование и санитарный транспорт. В Тюмени расширят городскую поликлинику №1. Сроки строительства пока неизвестны, но департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с администрацией ГП №1 уже разрабатывается медико-техническое задание.