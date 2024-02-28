В Тюмень пытались ввезти насекомое — «убийцу» зернобобовых растений

В Тюмень из-за границы незаконно пытались ввезти фрукты, крупы и орехи
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, зерно, горох, агро, агро ферма, фура с зерном
Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Тюмень насекомого рода Callosobruchus, которое считается «убийцей» зернобобовых культур Фото:

При досмотре пассажиров авиарейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО были обнаружены фрукты, сухофрукты, орехи, крупы, запрещенные к ввозу в РФ. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там добавили, что в одной из партий было найдено насекомое рода Callosobruchus, которое считается «убийцей» зернобобовых растений.

«Несмотря на действующие с 16.04.2012 временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, пассажирами международных рейсов ввезена продукция растительного происхождения (фрукты, сухофрукты, орехи, крупы и др.) общим весом более 32 кг. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлено 13 случаев нарушения законодательства в области карантина растений, в т. ч. один случай обнаружения карантинного объекта (Зерновка рода Callosobruchus) на подкарантинной продукции», — указано на официальном сайте Россельхознадзора.

Там добавили, что изъятая продукция была сожжена по заявлениям собственников. Владельцы грузов были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ — нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

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При досмотре пассажиров авиарейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО были обнаружены фрукты, сухофрукты, орехи, крупы, запрещенные к ввозу в РФ. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там добавили, что в одной из партий было найдено насекомое рода Callosobruchus, которое считается «убийцей» зернобобовых растений. «Несмотря на действующие с 16.04.2012 временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции, пассажирами международных рейсов ввезена продукция растительного происхождения (фрукты, сухофрукты, орехи, крупы и др.) общим весом более 32 кг. При досмотре ручной клади и багажа пассажиров выявлено 13 случаев нарушения законодательства в области карантина растений, в т. ч. один случай обнаружения карантинного объекта (Зерновка рода Callosobruchus) на подкарантинной продукции», — указано на официальном сайте Россельхознадзора. Там добавили, что изъятая продукция была сожжена по заявлениям собственников. Владельцы грузов были привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ — нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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