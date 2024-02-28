В Тюмени выросла зарплата репетиторов

Чаще всего репетиторов ищут для работы в коммерческих учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени за год спрос на репетиторов вырос на 46%. Также средняя зарплата специалистов стала выше на 17%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании hh.ru.

«В Тюменской области на 46% вырос спрос на репетиторов. <…> Предлагаемая медианная зарплата репетитора в Тюменской области составила в 2023 году 67 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году», — сообщается в исследовании.

Как отметили аналитики, чаще всего репетиторов ищут для работы в коммерческих учреждениях. Также 53% тюменцев рассматривают специалистов с опытом работы от одного года, еще 29% готовы трудоустроить репетиторов без опыта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ вырос на 55%. Самой популярной дисциплиной является математика.