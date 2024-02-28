28 февраля 2024

В Тюмени выросла зарплата репетиторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
Чаще всего репетиторов ищут для работы в коммерческих учреждениях Фото:

В Тюмени за год спрос на репетиторов вырос на 46%. Также средняя зарплата специалистов стала выше на 17%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании hh.ru.

«В Тюменской области на 46% вырос спрос на репетиторов. <…> Предлагаемая медианная зарплата репетитора в Тюменской области составила в 2023 году 67 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году», — сообщается в исследовании.

Как отметили аналитики, чаще всего репетиторов ищут для работы в коммерческих учреждениях. Также 53% тюменцев рассматривают специалистов с опытом работы от одного года, еще 29% готовы трудоустроить репетиторов без опыта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ вырос на 55%. Самой популярной дисциплиной является математика.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год спрос на репетиторов вырос на 46%. Также средняя зарплата специалистов стала выше на 17%. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании hh.ru. «В Тюменской области на 46% вырос спрос на репетиторов. <…> Предлагаемая медианная зарплата репетитора в Тюменской области составила в 2023 году 67 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2022 году», — сообщается в исследовании. Как отметили аналитики, чаще всего репетиторов ищут для работы в коммерческих учреждениях. Также 53% тюменцев рассматривают специалистов с опытом работы от одного года, еще 29% готовы трудоустроить репетиторов без опыта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ вырос на 55%. Самой популярной дисциплиной является математика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...