Депутат Тюменской облдумы Лосева нажила себе врагов неосторожным решением

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Комитет областной думы по экономической политике. Тюмень, лосева инна
Инна Лосева вступила в конфликт с Владимиром Сысоевым во время заседания комитета Фото:

Депутат Тюменской облдумы Инна Лосева вступила в конфликт с тюменской ЛДПР, не пустив на заседание комитета лидера фракции либерал-демократов в гордуме Руслана Сабирова. Глава тюменских соколов Жириновского Владимира Сысоев нашел в этом политическую подоплеку и решил отомстить Лосевой — привел на комитет почти всю фракцию ЛДПР в облдуме и при всех раскритиковал предлагаемые Лосевой законопроекты. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Сысоев скрупулезно пытался разобраться в каждом законопроекте, чем взбесил Лосеву. Та, поначалу, пробовала отбиваться, затем пыталась заставить депутата замолчать, ссылаясь на регламент. Но тщетно. В итоге стороны перешли на повышенные тона», — передает корреспондент агентства.

По словам инсайдеров, отношения между депутатами и до этого были напряженными, а теперь и вовсе испортились. Как сообщают собеседники агентства, Сысоев и до этого регулярно публично критиковал инициативы Лосевой, а также затягивал проводимые ей комитеты. Ранее Инна Лосева отказалась пускать на комитет представителя ЛДПР из гордумы Руслана Сабирова, сославшись на бюрократические процедуры.

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Депутат Тюменской облдумы Инна Лосева вступила в конфликт с тюменской ЛДПР, не пустив на заседание комитета лидера фракции либерал-демократов в гордуме Руслана Сабирова. Глава тюменских соколов Жириновского Владимира Сысоев нашел в этом политическую подоплеку и решил отомстить Лосевой — привел на комитет почти всю фракцию ЛДПР в облдуме и при всех раскритиковал предлагаемые Лосевой законопроекты. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Сысоев скрупулезно пытался разобраться в каждом законопроекте, чем взбесил Лосеву. Та, поначалу, пробовала отбиваться, затем пыталась заставить депутата замолчать, ссылаясь на регламент. Но тщетно. В итоге стороны перешли на повышенные тона», — передает корреспондент агентства. По словам инсайдеров, отношения между депутатами и до этого были напряженными, а теперь и вовсе испортились. Как сообщают собеседники агентства, Сысоев и до этого регулярно публично критиковал инициативы Лосевой, а также затягивал проводимые ей комитеты. Ранее Инна Лосева отказалась пускать на комитет представителя ЛДПР из гордумы Руслана Сабирова, сославшись на бюрократические процедуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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