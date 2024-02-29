Депутат Тюменской облдумы Лосева нажила себе врагов неосторожным решением

Инна Лосева вступила в конфликт с Владимиром Сысоевым во время заседания комитета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской облдумы Инна Лосева вступила в конфликт с тюменской ЛДПР, не пустив на заседание комитета лидера фракции либерал-демократов в гордуме Руслана Сабирова. Глава тюменских соколов Жириновского Владимира Сысоев нашел в этом политическую подоплеку и решил отомстить Лосевой — привел на комитет почти всю фракцию ЛДПР в облдуме и при всех раскритиковал предлагаемые Лосевой законопроекты. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Сысоев скрупулезно пытался разобраться в каждом законопроекте, чем взбесил Лосеву. Та, поначалу, пробовала отбиваться, затем пыталась заставить депутата замолчать, ссылаясь на регламент. Но тщетно. В итоге стороны перешли на повышенные тона», — передает корреспондент агентства.

По словам инсайдеров, отношения между депутатами и до этого были напряженными, а теперь и вовсе испортились. Как сообщают собеседники агентства, Сысоев и до этого регулярно публично критиковал инициативы Лосевой, а также затягивал проводимые ей комитеты. Ранее Инна Лосева отказалась пускать на комитет представителя ЛДПР из гордумы Руслана Сабирова, сославшись на бюрократические процедуры.