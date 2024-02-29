29 февраля 2024

Курганские БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Легкость БМП-3 спасает машины от подрыва на минах Фото:
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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», благодаря своей легкости способны проезжать по минам и не получать никакого урона. Об этом рассказал главный конструктор «Курганмашзавода» Сергей Абдулов.

«БМП-3 довольно легкая техника. Учитывая, что она обладает низким удельным давлением, бронемашина может проехать по мине, и она не сдетонирует», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу.

Также он отметил, что в ближайшее время на бронемашинах появятся системы РЭБ и противодроновый козырек. На технике уже дополнительно защищены прицелы, корпусы и башни. На «тройке» установливают бронеэкраны и противокомулятивные решетки.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» с начала 2024 года отправил вторую партию БМП-3 на фронт. Машины были отгружены Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Также сообщалось, что бронемашины планируют сделать неуязвимыми для дронов. Для того чтобы поставлять в войска больше военной техники оборонный завод ускорил испытания БМП-3. Кроме того, на предприятии до конца года закончат первый этап обновления оборудования, чтобы увеличить производство техники.

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Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», благодаря своей легкости способны проезжать по минам и не получать никакого урона. Об этом рассказал главный конструктор «Курганмашзавода» Сергей Абдулов. «БМП-3 довольно легкая техника. Учитывая, что она обладает низким удельным давлением, бронемашина может проехать по мине, и она не сдетонирует», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу. Также он отметил, что в ближайшее время на бронемашинах появятся системы РЭБ и противодроновый козырек. На технике уже дополнительно защищены прицелы, корпусы и башни. На «тройке» установливают бронеэкраны и противокомулятивные решетки. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» с начала 2024 года отправил вторую партию БМП-3 на фронт. Машины были отгружены Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Также сообщалось, что бронемашины планируют сделать неуязвимыми для дронов. Для того чтобы поставлять в войска больше военной техники оборонный завод ускорил испытания БМП-3. Кроме того, на предприятии до конца года закончат первый этап обновления оборудования, чтобы увеличить производство техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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