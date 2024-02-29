Курганские БМП-3 способны проезжать по минам, не получая повреждений

Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», благодаря своей легкости способны проезжать по минам и не получать никакого урона. Об этом рассказал главный конструктор «Курганмашзавода» Сергей Абдулов.
«БМП-3 довольно легкая техника. Учитывая, что она обладает низким удельным давлением, бронемашина может проехать по мине, и она не сдетонирует», — рассказал Абдулов в интервью Первому каналу.
Также он отметил, что в ближайшее время на бронемашинах появятся системы РЭБ и противодроновый козырек. На технике уже дополнительно защищены прицелы, корпусы и башни. На «тройке» установливают бронеэкраны и противокомулятивные решетки.
Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» с начала 2024 года отправил вторую партию БМП-3 на фронт. Машины были отгружены Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Также сообщалось, что бронемашины планируют сделать неуязвимыми для дронов. Для того чтобы поставлять в войска больше военной техники оборонный завод ускорил испытания БМП-3. Кроме того, на предприятии до конца года закончат первый этап обновления оборудования, чтобы увеличить производство техники.
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