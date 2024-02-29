29 февраля 2024

Тюменцы не хотят работать судебными приставами

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
В Тюменской области возникла острая нехватка судебных приставов Фото:

В УФССП по Тюменской области началась острая нехватка кадров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что приставы-исполнители требуются практически во все отделы управления на территории региона.

«Проблемы с кадрами в УФССП по Тюменской области начались еще в 2023 году. Речь именно о приставах — исполнителях. Ведомству катастрофически их не хватает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УФССП по Тюменской области указано, что в ведомстве открыты десятки вакансий на должность судебного пристава — исполнителя. Сотрудников не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. А также в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Ялуторовском, Вагайском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах.

В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В УФССП по Тюменской области началась острая нехватка кадров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что приставы-исполнители требуются практически во все отделы управления на территории региона. «Проблемы с кадрами в УФССП по Тюменской области начались еще в 2023 году. Речь именно о приставах — исполнителях. Ведомству катастрофически их не хватает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УФССП по Тюменской области указано, что в ведомстве открыты десятки вакансий на должность судебного пристава — исполнителя. Сотрудников не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. А также в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Ялуторовском, Вагайском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах. В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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