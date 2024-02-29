Тюменцы не хотят работать судебными приставами

01 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В Тюменской области возникла острая нехватка судебных приставов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В УФССП по Тюменской области началась острая нехватка кадров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что приставы-исполнители требуются практически во все отделы управления на территории региона. «Проблемы с кадрами в УФССП по Тюменской области начались еще в 2023 году. Речь именно о приставах — исполнителях. Ведомству катастрофически их не хватает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УФССП по Тюменской области указано, что в ведомстве открыты десятки вакансий на должность судебного пристава — исполнителя. Сотрудников не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. А также в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Ялуторовском, Вагайском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах. В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В УФССП по Тюменской области началась острая нехватка кадров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что приставы-исполнители требуются практически во все отделы управления на территории региона. «Проблемы с кадрами в УФССП по Тюменской области начались еще в 2023 году. Речь именно о приставах — исполнителях. Ведомству катастрофически их не хватает», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УФССП по Тюменской области указано, что в ведомстве открыты десятки вакансий на должность судебного пристава — исполнителя. Сотрудников не хватает в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске. А также в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Ялуторовском, Вагайском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах. В пресс-службу УФССП по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.