Курганские власти упростили получение выплаты для бойцов СВО

Курганцам, которые добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации, не нужно будет составлять заявку для получения региональной выплаты в размере 120 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области.
«Постановлением правительства Курганской области предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 120 тысяч рублей в беззаявительном порядке на основании ходатайства Федерального казенного учреждения „Военный комиссариат Курганской области“. Постановление вступило в силу с 29 февраля 2024 года», — указано в сообщении.
В ведомстве ответили, что постановление распространяется на тех, кто еще не получил эту выплату. Ранее стало известно, что жители Курганской области, которые стали инвалидами на спецоперации, получат дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии.
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