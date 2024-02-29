Курганские власти упростили получение выплаты для бойцов СВО

29 февраля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Выплата для бойцов СВО в Курганской области составляет 120 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганцам, которые добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации, не нужно будет составлять заявку для получения региональной выплаты в размере 120 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области. «Постановлением правительства Курганской области предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 120 тысяч рублей в беззаявительном порядке на основании ходатайства Федерального казенного учреждения „Военный комиссариат Курганской области“. Постановление вступило в силу с 29 февраля 2024 года», — указано в сообщении. В ведомстве ответили, что постановление распространяется на тех, кто еще не получил эту выплату. Ранее стало известно, что жители Курганской области, которые стали инвалидами на спецоперации, получат дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии.

Курганцам, которые добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации, не нужно будет составлять заявку для получения региональной выплаты в размере 120 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области. «Постановлением правительства Курганской области предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 120 тысяч рублей в беззаявительном порядке на основании ходатайства Федерального казенного учреждения „Военный комиссариат Курганской области“. Постановление вступило в силу с 29 февраля 2024 года», — указано в сообщении. В ведомстве ответили, что постановление распространяется на тех, кто еще не получил эту выплату. Ранее стало известно, что жители Курганской области, которые стали инвалидами на спецоперации, получат дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии.