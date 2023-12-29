Курганские участники СВО вошли в перечень получателей пенсий по инвалидности

30 декабря 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы СВО с инвалидностью будут получать дополнительные средства Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области участникам спецоперации, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Инициатива распространяется на граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Нововведение вступает в силу 1 января 2024 года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии <…> инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области. Увеличить выплаты участникам СВО предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Идею поддержали в облдуме и правительстве региона.

В Курганской области участникам спецоперации, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Инициатива распространяется на граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Нововведение вступает в силу 1 января 2024 года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии <…> инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области. Увеличить выплаты участникам СВО предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Идею поддержали в облдуме и правительстве региона.