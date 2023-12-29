Курганские участники СВО вошли в перечень получателей пенсий по инвалидности

В Курганской области участникам спецоперации, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Инициатива распространяется на граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Нововведение вступает в силу 1 января 2024 года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии <…> инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области.
Увеличить выплаты участникам СВО предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Идею поддержали в облдуме и правительстве региона.
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