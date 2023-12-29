29 декабря 2023

Курганские участники СВО вошли в перечень получателей пенсий по инвалидности

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские бойцы СВО с инвалидностью будут получать дополнительные средства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области участникам спецоперации, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Инициатива распространяется на граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Нововведение вступает в силу 1 января 2024 года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии <…> инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области.

Увеличить выплаты участникам СВО предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Идею поддержали в облдуме и правительстве региона.

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В Курганской области участникам спецоперации, получившим инвалидность, будут предоставлять дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Инициатива распространяется на граждан, «ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Нововведение вступает в силу 1 января 2024 года. Поправки внесены в действующий закон об установлении ежемесячной доплаты к пенсии <…> инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области. Увеличить выплаты участникам СВО предложил прокурор Курганской области Андрей Назаров. Идею поддержали в облдуме и правительстве региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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