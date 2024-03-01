Крупный сервис такси из Кургана повторно обратился к тюменским властям

01 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

«Максим» отправили повторную заявку на включение в тюменский реестр такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей Федеральный сервис такси «Максим» из Кургана повторно отправил заявку на включение в реестр служб заказа в Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее тюменские чиновники отказали компании в регистрации, сославшись на проблемы с сайтом такси. «Мы действительно вчера вновь подали заявление на внесение сведений о компании„Максим-Тюмень“ в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Ждем результат рассмотрения заявления», — рассказали URA.RU в пресс-службе организации. Курганская компания «Максим» получила отказ от тюменских властей во включении в реестр служб заказа такси. Сотрудники Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого представители «Максим» обвинили чиновников из Тюмени в предвзятом отношении. Компания также обвинила чиновников во лжи. Со слов представителей компании, они получили отказ по надуманным причинам. Якобы другой партнер курганской компании без замечаний был включен в реестр. Представители сервиса такси направили иск в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт службы такси юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный сервис такси «Максим» из Кургана повторно отправил заявку на включение в реестр служб заказа в Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее тюменские чиновники отказали компании в регистрации, сославшись на проблемы с сайтом такси. «Мы действительно вчера вновь подали заявление на внесение сведений о компании„Максим-Тюмень“ в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Ждем результат рассмотрения заявления», — рассказали URA.RU в пресс-службе организации. Курганская компания «Максим» получила отказ от тюменских властей во включении в реестр служб заказа такси. Сотрудники Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого представители «Максим» обвинили чиновников из Тюмени в предвзятом отношении. Компания также обвинила чиновников во лжи. Со слов представителей компании, они получили отказ по надуманным причинам. Якобы другой партнер курганской компании без замечаний был включен в реестр. Представители сервиса такси направили иск в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт службы такси юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города.