Крупный сервис такси из Кургана повторно обратился к тюменским властям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, такси, taxi
«Максим» отправили повторную заявку на включение в тюменский реестр такси Фото:
новость из сюжета
Курганское такси получило отказ от тюменских властей

Федеральный сервис такси «Максим» из Кургана повторно отправил заявку на включение в реестр служб заказа в Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее тюменские чиновники отказали компании в регистрации, сославшись на проблемы с сайтом такси.

«Мы действительно вчера вновь подали заявление на внесение сведений о компании„Максим-Тюмень“ в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Ждем результат рассмотрения заявления», — рассказали URA.RU в пресс-службе организации.

Курганская компания «Максим» получила отказ от тюменских властей во включении в реестр служб заказа такси. Сотрудники Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого представители «Максим» обвинили чиновников из Тюмени в предвзятом отношении.

Компания также обвинила чиновников во лжи. Со слов представителей компании, они получили отказ по надуманным причинам. Якобы другой партнер курганской компании без замечаний был включен в реестр. Представители сервиса такси направили иск в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт службы такси юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный сервис такси «Максим» из Кургана повторно отправил заявку на включение в реестр служб заказа в Тюменской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее тюменские чиновники отказали компании в регистрации, сославшись на проблемы с сайтом такси. «Мы действительно вчера вновь подали заявление на внесение сведений о компании„Максим-Тюмень“ в реестр служб заказа легкового такси Тюменской области. Ждем результат рассмотрения заявления», — рассказали URA.RU в пресс-службе организации. Курганская компания «Максим» получила отказ от тюменских властей во включении в реестр служб заказа такси. Сотрудники Главного управления строительства (ГУС) сослались на то, что подразделение организации не является правообладателем сайта. После этого представители «Максим» обвинили чиновников из Тюмени в предвзятом отношении. Компания также обвинила чиновников во лжи. Со слов представителей компании, они получили отказ по надуманным причинам. Якобы другой партнер курганской компании без замечаний был включен в реестр. Представители сервиса такси направили иск в Арбитражный суд. Сами чиновники ГУС заявили, что для продолжения работы в Тюмени нужно внести на сайт службы такси юридические данные компании-посредника, которая принимает заказы на территории города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...