«Золотой голос Ямала» Елена Лаптандер возвращается в региональную политику. Инсайд

Ямальская певица Елена Лаптандер возобновляет политическую деятельность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора ЯНАО, лаптандер елена
Елена Лаптандер не исключает продолжения депутатской карьеры Фото:

Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер активизирует политическую деятельность на Ямале. Инсайдеры агентства рассказали, что политических высказываний певицы в публичном пространстве связан с ее намерением пополнить состав восьмого созыва депутатов ямальского парламента.

«В регионе Лаптандер просят не спешить разогревать электорат — депутатские выборы пройдут только в 2025 году, однако певица не намерена сбавлять обороты — в конце прошлого года она вместе с Прилепиным проехалась Донбассу, в соц-сетях „северная королева“ защищает братьев-тундровиков, жалующихся на заготовительные компании, а теперь вот выступает перед ранеными военными в Симферопольском госпитале и обещает множество общественно-значимых проектов для своих земляков на Ямале», — сообщил инсайдер.

С 2015 по 2020 годы Елена Лаптандер занимала пост депутата заксобрания ЯНАО во фракции «Единой России». В 2021 году Лаптандер пробовала войти в состав Тюменской областной думы, однако затем прекратила участие в предвыборной гонке и решила развивать музыкальную карьеру в Москве.

В разговоре с корреспондентом URA.RU певица рассказала, что не прекращала общественную деятельность на Ямале и имеет полное право быть членом политического общества. На вопрос корреспондента о возобновлении депутатской карьеры певица не стала отвечать прямо: «Я ничего не исключаю. Жизнь удивительна и непредсказуема».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер активизирует политическую деятельность на Ямале. Инсайдеры агентства рассказали, что политических высказываний певицы в публичном пространстве связан с ее намерением пополнить состав восьмого созыва депутатов ямальского парламента. «В регионе Лаптандер просят не спешить разогревать электорат — депутатские выборы пройдут только в 2025 году, однако певица не намерена сбавлять обороты — в конце прошлого года она вместе с Прилепиным проехалась Донбассу, в соц-сетях „северная королева“ защищает братьев-тундровиков, жалующихся на заготовительные компании, а теперь вот выступает перед ранеными военными в Симферопольском госпитале и обещает множество общественно-значимых проектов для своих земляков на Ямале», — сообщил инсайдер. С 2015 по 2020 годы Елена Лаптандер занимала пост депутата заксобрания ЯНАО во фракции «Единой России». В 2021 году Лаптандер пробовала войти в состав Тюменской областной думы, однако затем прекратила участие в предвыборной гонке и решила развивать музыкальную карьеру в Москве. В разговоре с корреспондентом URA.RU певица рассказала, что не прекращала общественную деятельность на Ямале и имеет полное право быть членом политического общества. На вопрос корреспондента о возобновлении депутатской карьеры певица не стала отвечать прямо: «Я ничего не исключаю. Жизнь удивительна и непредсказуема».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...