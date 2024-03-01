Ямальская певица Елена Лаптандер возобновляет политическую деятельность

Елена Лаптандер не исключает продолжения депутатской карьеры Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер активизирует политическую деятельность на Ямале. Инсайдеры агентства рассказали, что политических высказываний певицы в публичном пространстве связан с ее намерением пополнить состав восьмого созыва депутатов ямальского парламента.

«В регионе Лаптандер просят не спешить разогревать электорат — депутатские выборы пройдут только в 2025 году, однако певица не намерена сбавлять обороты — в конце прошлого года она вместе с Прилепиным проехалась Донбассу, в соц-сетях „северная королева“ защищает братьев-тундровиков, жалующихся на заготовительные компании, а теперь вот выступает перед ранеными военными в Симферопольском госпитале и обещает множество общественно-значимых проектов для своих земляков на Ямале», — сообщил инсайдер.

С 2015 по 2020 годы Елена Лаптандер занимала пост депутата заксобрания ЯНАО во фракции «Единой России». В 2021 году Лаптандер пробовала войти в состав Тюменской областной думы, однако затем прекратила участие в предвыборной гонке и решила развивать музыкальную карьеру в Москве.

В разговоре с корреспондентом URA.RU певица рассказала, что не прекращала общественную деятельность на Ямале и имеет полное право быть членом политического общества. На вопрос корреспондента о возобновлении депутатской карьеры певица не стала отвечать прямо: «Я ничего не исключаю. Жизнь удивительна и непредсказуема».