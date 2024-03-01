01 марта 2024

Курганские власти судятся с «Почтой России» из-за ремонта исторического здания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
От «Почты России» требуют отремонтировать здание бывшего телеграфа в Шадринске Фото:

Правительство Курганской области требует через суд, чтобы «Почта России» отремонтировала объект культурного наследия в Шадринске. Об этом говорится в судебных материалах.

«Правительство Курганской области обратилось с иском к АО „Почта России“ и ФГУП „Главный центр специальной связи“ с требованием провести работы по сохранению объекта культурного наследия в Шадринске на улице Комсомольской, 2. Исторический объект состоит из „Доходного дома-почты. Телеграф, магазин“ и „Дом торговый Янина, Буяновых, Хазан“», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Согласно документам, судебное заседание запланировано на 5 марта. Оно состоится в Кургане на улице Климова, 62. В феврале 2020 года специалисты регионального управления культуры провели выездное обследование «Доходного дома-почты» в Шадринске. Комиссия оценила состояние исторического здания как неудовлетворительное. Объект культурного наследия нуждается в реставрации, говорится в отчете специалистов.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Курганской области требует через суд, чтобы «Почта России» отремонтировала объект культурного наследия в Шадринске. Об этом говорится в судебных материалах. «Правительство Курганской области обратилось с иском к АО „Почта России“ и ФГУП „Главный центр специальной связи“ с требованием провести работы по сохранению объекта культурного наследия в Шадринске на улице Комсомольской, 2. Исторический объект состоит из „Доходного дома-почты. Телеграф, магазин“ и „Дом торговый Янина, Буяновых, Хазан“», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно документам, судебное заседание запланировано на 5 марта. Оно состоится в Кургане на улице Климова, 62. В феврале 2020 года специалисты регионального управления культуры провели выездное обследование «Доходного дома-почты» в Шадринске. Комиссия оценила состояние исторического здания как неудовлетворительное. Объект культурного наследия нуждается в реставрации, говорится в отчете специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...