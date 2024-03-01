Курганские власти судятся с «Почтой России» из-за ремонта исторического здания

02 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

От «Почты России» требуют отремонтировать здание бывшего телеграфа в Шадринске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Курганской области требует через суд, чтобы «Почта России» отремонтировала объект культурного наследия в Шадринске. Об этом говорится в судебных материалах. «Правительство Курганской области обратилось с иском к АО „Почта России“ и ФГУП „Главный центр специальной связи“ с требованием провести работы по сохранению объекта культурного наследия в Шадринске на улице Комсомольской, 2. Исторический объект состоит из „Доходного дома-почты. Телеграф, магазин“ и „Дом торговый Янина, Буяновых, Хазан“», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно документам, судебное заседание запланировано на 5 марта. Оно состоится в Кургане на улице Климова, 62. В феврале 2020 года специалисты регионального управления культуры провели выездное обследование «Доходного дома-почты» в Шадринске. Комиссия оценила состояние исторического здания как неудовлетворительное. Объект культурного наследия нуждается в реставрации, говорится в отчете специалистов.

Правительство Курганской области требует через суд, чтобы «Почта России» отремонтировала объект культурного наследия в Шадринске. Об этом говорится в судебных материалах. «Правительство Курганской области обратилось с иском к АО „Почта России“ и ФГУП „Главный центр специальной связи“ с требованием провести работы по сохранению объекта культурного наследия в Шадринске на улице Комсомольской, 2. Исторический объект состоит из „Доходного дома-почты. Телеграф, магазин“ и „Дом торговый Янина, Буяновых, Хазан“», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно документам, судебное заседание запланировано на 5 марта. Оно состоится в Кургане на улице Климова, 62. В феврале 2020 года специалисты регионального управления культуры провели выездное обследование «Доходного дома-почты» в Шадринске. Комиссия оценила состояние исторического здания как неудовлетворительное. Объект культурного наследия нуждается в реставрации, говорится в отчете специалистов.