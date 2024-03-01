Shot: в Кургане задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками

В Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Он раскладывал запрещенные вещества вместе со взрослым курьером, пишет telegram-канал Shot.
«Ребенок задержан за торговлю наркотиками. Младшеклассник раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером», — сообщили в telegram-канале.
Школьника и 32-летнего мужчину, который ранее уже был осужден за распространение наркотиков, поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне. По информации канала, с родителями школьника общаются следователи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. Ответ ожидается.
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