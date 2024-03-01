01 марта 2024

Shot: в Кургане задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Полиция задержала ребенка вместе с взрослым наркокурьером Фото:

В Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Он раскладывал запрещенные вещества вместе со взрослым курьером, пишет telegram-канал Shot.

«Ребенок задержан за торговлю наркотиками. Младшеклассник раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером», — сообщили в telegram-канале.

Школьника и 32-летнего мужчину, который ранее уже был осужден за распространение наркотиков, поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне. По информации канала, с родителями школьника общаются следователи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. Ответ ожидается.

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В Кургане якобы задержали 10-летнего ребенка, торговавшего наркотиками. Он раскладывал запрещенные вещества вместе со взрослым курьером, пишет telegram-канал Shot. «Ребенок задержан за торговлю наркотиками. Младшеклассник раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером», — сообщили в telegram-канале. Школьника и 32-летнего мужчину, который ранее уже был осужден за распространение наркотиков, поймали в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне. По информации канала, с родителями школьника общаются следователи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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