Власти Кургана снесут десятки гаражей и строений в городе

В Кургане демонтируют временные гаражи и заборы
Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется сносом десятков гаражей и временных строений. Об этом говорится в документации на портале госзакупок.
«Выполнение работ по сносу самовольно установленных гаражей, контейнеров, деревянных строений. Начальная цена контракта 595 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Заказчиком работ выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений городской администрации. Согласно проекту контракта планируется снести 27 самовольных строений в Кургане.
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