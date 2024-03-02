02 марта 2024

Власти Кургана снесут десятки гаражей и строений в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, грязь в городе, гараж, благоустройство города, комфортная среда
В Кургане демонтируют временные гаражи и заборы Фото:

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется сносом десятков гаражей и временных строений. Об этом говорится в документации на портале госзакупок.

«Выполнение работ по сносу самовольно установленных гаражей, контейнеров, деревянных строений. Начальная цена контракта 595 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Заказчиком работ выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений городской администрации. Согласно проекту контракта планируется снести 27 самовольных строений в Кургане.

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Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется сносом десятков гаражей и временных строений. Об этом говорится в документации на портале госзакупок. «Выполнение работ по сносу самовольно установленных гаражей, контейнеров, деревянных строений. Начальная цена контракта 595 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Заказчиком работ выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений городской администрации. Согласно проекту контракта планируется снести 27 самовольных строений в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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