В Кургане останутся без электричества десятки домов

03 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили об отключении электричества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане 4 марта десятки домов останутся без электроэнергии. По информации АО «СУЭНКО» там запланированы работы на электросетевом комплексе. «АО „СУЭНКО“ будет проводить ремонтные работы 4 марта в Кургане. В связи с этим планируется приостановка подачи электроэнергии», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. По данным АО «СУЭНКО» с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам: ул. С. Юлаева, №№ 6, 12-36;

ул. Огарева, №№ 21-43, 26-44, 32а;

ул. Хмельницкого, №№ 14а, 20-36, 13-35;

ул. Димитрова, №№ 16-36, 15-35;

ул. Чернышевского, №№ 24-26;

ул. Правды, №№ 15-19, 18;

ул. Горяева, №№ 18-22, 24а, 26-30;

ул. Кошевого, № 14;

пер. Западный, №№ 15, 15а, 21, 16-20;

ул. Новостроек, № 2. С 9:00 до 12:00 электричество отключат на ул. Анфиногенова, № 57. С 9:30 до 13:50 для подрезки деревьев подача электроэнергии будет приостановлена на ул. К. Мяготина, №№ 153, 155, 155б, 155в.

В Кургане 4 марта десятки домов останутся без электроэнергии. По информации АО «СУЭНКО» там запланированы работы на электросетевом комплексе. «АО „СУЭНКО“ будет проводить ремонтные работы 4 марта в Кургане. В связи с этим планируется приостановка подачи электроэнергии», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. По данным АО «СУЭНКО» с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам: С 9:00 до 12:00 электричество отключат на ул. Анфиногенова, № 57. С 9:30 до 13:50 для подрезки деревьев подача электроэнергии будет приостановлена на ул. К. Мяготина, №№ 153, 155, 155б, 155в.