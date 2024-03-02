В Кургане останутся без электричества десятки домов

Курганцев предупредили об отключении электричества
В Кургане 4 марта десятки домов останутся без электроэнергии. По информации АО «СУЭНКО» там запланированы работы на электросетевом комплексе.
«АО „СУЭНКО“ будет проводить ремонтные работы 4 марта в Кургане. В связи с этим планируется приостановка подачи электроэнергии», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации.
По данным АО «СУЭНКО» с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам:
- ул. С. Юлаева, №№ 6, 12-36;
- ул. Огарева, №№ 21-43, 26-44, 32а;
- ул. Хмельницкого, №№ 14а, 20-36, 13-35;
- ул. Димитрова, №№ 16-36, 15-35;
- ул. Чернышевского, №№ 24-26;
- ул. Правды, №№ 15-19, 18;
- ул. Горяева, №№ 18-22, 24а, 26-30;
- ул. Кошевого, № 14;
- пер. Западный, №№ 15, 15а, 21, 16-20;
- ул. Новостроек, № 2.
С 9:00 до 12:00 электричество отключат на ул. Анфиногенова, № 57. С 9:30 до 13:50 для подрезки деревьев подача электроэнергии будет приостановлена на ул. К. Мяготина, №№ 153, 155, 155б, 155в.
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