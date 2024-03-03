Тюменский «Мост Влюбленных» проверят на дефекты

Тюменские власти проведут комплексное исследование безопасности пешеходного моста через Туру. «Мост Влюбленных» проверят на дефекты и сделают заключение о необходимости его ремонта, сообщается в карточке муниципальной закупки в единой государственной системе.
«Заказчик — МКУ „Муниципальные закупки города Тюмени“. Объект закупки — Оказание услуг по специальному обследованию пешеходного вантового моста через реку Тура в створе улицы Красноармейская в городе Тюмени. Начальная стоимость закупки — 7,1 млн рублей. Заявки принимаются до 6 марта», — сообщает ЕИС «Закупки».
Приложенные к закупке документы сообщают, что от подрядчика потребуется провести полное обследование опор, пролетов, покрытия и других элементов «Моста Влюбленных». После обследования будут даны рекомендации о необходимости проведения текущего или капитального ремонта моста.
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