03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

Тюменский «Мост Влюбленных» проверят на дефекты

В Тюмени проведут комплексное обследование пешеходного «Моста Влюбленных»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Тюмень, снег, набережная, зима, мост влюбленных, река тура, зимний город
Обследование поможет сделать выводы о необходимости ремонта моста Фото:

Тюменские власти проведут комплексное исследование безопасности пешеходного моста через Туру. «Мост Влюбленных» проверят на дефекты и сделают заключение о необходимости его ремонта, сообщается в карточке муниципальной закупки в единой государственной системе.

«Заказчик — МКУ „Муниципальные закупки города Тюмени“. Объект закупки — Оказание услуг по специальному обследованию пешеходного вантового моста через реку Тура в створе улицы Красноармейская в городе Тюмени. Начальная стоимость закупки — 7,1 млн рублей. Заявки принимаются до 6 марта», — сообщает ЕИС «Закупки».

Приложенные к закупке документы сообщают, что от подрядчика потребуется провести полное обследование опор, пролетов, покрытия и других элементов «Моста Влюбленных». После обследования будут даны рекомендации о необходимости проведения текущего или капитального ремонта моста.

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Тюменские власти проведут комплексное исследование безопасности пешеходного моста через Туру. «Мост Влюбленных» проверят на дефекты и сделают заключение о необходимости его ремонта, сообщается в карточке муниципальной закупки в единой государственной системе. «Заказчик — МКУ „Муниципальные закупки города Тюмени“. Объект закупки — Оказание услуг по специальному обследованию пешеходного вантового моста через реку Тура в створе улицы Красноармейская в городе Тюмени. Начальная стоимость закупки — 7,1 млн рублей. Заявки принимаются до 6 марта», — сообщает ЕИС «Закупки». Приложенные к закупке документы сообщают, что от подрядчика потребуется провести полное обследование опор, пролетов, покрытия и других элементов «Моста Влюбленных». После обследования будут даны рекомендации о необходимости проведения текущего или капитального ремонта моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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