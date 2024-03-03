Жители Чаши Кетовского округа решили, что ТМП закрыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители округов Курганской области обеспокоены тем, что трассовые медицинские пункты (ТМП) не работают. Житель поселка Чаши в Кетовском округе утверждает, что пункт не функционировал — снег не был расчищен, сотрудник туда не приходил. При этом на телефонные звонки, указанные на сайте правительства, в пунктах в Кетовском и Белозерском округах никто не отвечал. В депздраве утверждают, что все ТМП работают. После запроса URA.RU у медпункта расчистили снег, а жители заметили сотрудников.

«В Кетовском округе жители решили, что трассовый медпункт у села Чаши не работает или работает не регулярно. Там не был расчищен снег и не было следов, что медики приезжают, работают в медпункте. Через некоторое время после обращения в агентство, снег у трассового медпункта расчистили, сельчане заметили бригаду», — рассказал житель Кетовского округа.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что нормативных актов по закрытию трассовых медицинских пунктов (ТМП) департамент не принимал и в медицинские организации не направлял. «На территории Курганской области образованы семь ТМП, находящихся в структуре центральных районных и межрайонных больниц. За 2023 год бригадами ТМП совершено 4587 выездов, из них на ДТП — 44 выезда. Медицинская помощь оказана 48 пострадавшим в ДТП, из них трем детям. С места ДТП госпитализировано 37 пострадавших, четверо пострадавших проходили лечение амбулаторно, либо отказались от госпитализации. Погибших при ДТП — семь человек, из них шестеро погибли до приезда бригады ТМП, один — во время эвакуации, — сообщили в ведомстве.

Среднее время доезда бригад скорой медицинской помощи на ДТП колеблется в пределах 13,9 минут, что полностью отвечает установленному Минздравом нормативу (до 20 минут). За 2023 год было зарегистрировано 1115 выездов бригад скорой медицинской помощи на ДТП, из них доля выездов бригад сокрой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП до 20 минут — 1061 (95,2%), что соответствует целевому показателю — 95%. Формирования Службы медицины катастроф уделяют внимание повышению оперативности, добавили в депздраве.

Перечень трассовых медицинских пунктов в Курганской области Фото: правительство Курганской области, https://kurganobl.ru