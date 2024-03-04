Суд Салехарда оставил без удовлетворения жалобу матери Навального*

04 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Людмила Навальная обратилась с жалобой в суд 21 февраля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Суд Салехарда (ЯНАО) оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), поданную ей на следствие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд Салехарда рассмотрел 4 марта жалобу Людмилы Навальной к органам следствия. Жалобу решено оставить без удовлетворения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе суда Салехарда. По данным источников агентства, Людмила Навальная жаловалась на затягивание процедуры выдачи тела умершего сына. Жалоба была подана 21 февраля. Людмила Навальная пожаловалась в суд Салехарда. Спустя три дня, тело было ей выдано. Похороны прошли в Москве 1 марта. Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки. Позже стало известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Тем не менее генсек АНТО Йенс Столтенберг пообещал отправлять на Украину больше военных. Он уверен, что разжигание конфликта с РФ поможет «почтить память» Навального. Похороны блогера состоялись 1 марта. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Суд Салехарда (ЯНАО) оставил без удовлетворения жалобу матери Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), поданную ей на следствие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд Салехарда рассмотрел 4 марта жалобу Людмилы Навальной к органам следствия. Жалобу решено оставить без удовлетворения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе суда Салехарда. По данным источников агентства, Людмила Навальная жаловалась на затягивание процедуры выдачи тела умершего сына. Жалоба была подана 21 февраля. Людмила Навальная пожаловалась в суд Салехарда. Спустя три дня, тело было ей выдано. Похороны прошли в Москве 1 марта. Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки. Позже стало известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Тем не менее генсек АНТО Йенс Столтенберг пообещал отправлять на Украину больше военных. Он уверен, что разжигание конфликта с РФ поможет «почтить память» Навального. Похороны блогера состоялись 1 марта. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.