04 марта 2024

В тюменском УФССП нашли объяснение нехватке судебных приставов-исполнителей

В УФССП Тюменской области расширили штат судебных приставов-исполнителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, пристав
В Тюменской области стало больше судебных приставов-исполнителей Фото:

Штат судебных приставов-исполнителей УФССП по Тюменской области был расширен на 70 единиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вакансии в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области открыты по той причине, что в ноябре 2023 года руководством ФССП России нашему управлению было выделено дополнительно 70 штатных единиц судебных приставов-исполнителей, которые распределены во все отделения ведомства. Именно поэтому в нашем регионе появились открытые вакансии судебных приставов-исполнителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Там добавили, что в региональном управлении ФССП по Тюменской области уже занимаются подбором кандидатов на службу судебными приставами-исполнителями. Они приступят к работе после завершения всех процедур, связанных с трудоустройством.

Ранее агентство писало о том, что В УФССП по Тюменской области не хватает судебных приставов-исполнителей. Специалисты указанного профиля требуются практически во все отделы ведомства на территории региона.

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Штат судебных приставов-исполнителей УФССП по Тюменской области был расширен на 70 единиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вакансии в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области открыты по той причине, что в ноябре 2023 года руководством ФССП России нашему управлению было выделено дополнительно 70 штатных единиц судебных приставов-исполнителей, которые распределены во все отделения ведомства. Именно поэтому в нашем регионе появились открытые вакансии судебных приставов-исполнителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Там добавили, что в региональном управлении ФССП по Тюменской области уже занимаются подбором кандидатов на службу судебными приставами-исполнителями. Они приступят к работе после завершения всех процедур, связанных с трудоустройством. Ранее агентство писало о том, что В УФССП по Тюменской области не хватает судебных приставов-исполнителей. Специалисты указанного профиля требуются практически во все отделы ведомства на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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