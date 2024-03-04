В тюменском УФССП нашли объяснение нехватке судебных приставов-исполнителей

В УФССП Тюменской области расширили штат судебных приставов-исполнителей

В Тюменской области стало больше судебных приставов-исполнителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Штат судебных приставов-исполнителей УФССП по Тюменской области был расширен на 70 единиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вакансии в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области открыты по той причине, что в ноябре 2023 года руководством ФССП России нашему управлению было выделено дополнительно 70 штатных единиц судебных приставов-исполнителей, которые распределены во все отделения ведомства. Именно поэтому в нашем регионе появились открытые вакансии судебных приставов-исполнителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Там добавили, что в региональном управлении ФССП по Тюменской области уже занимаются подбором кандидатов на службу судебными приставами-исполнителями. Они приступят к работе после завершения всех процедур, связанных с трудоустройством.

Ранее агентство писало о том, что В УФССП по Тюменской области не хватает судебных приставов-исполнителей. Специалисты указанного профиля требуются практически во все отделы ведомства на территории региона.