Балицкий раскрыл, почему НАТО не начнет военные действия на Украине

Войска НАТО не будут принимать участие в военных действиях на Украине, потому что у них нет для этого необходимых ресурсов. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона.
«Макрон — человек, который живет в своем определенного рода вакууме, в том числе информационном. Он не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Они не могут — у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри», — передают «Известия» заявление Балицкого о возможном вводе войск НАТО на Украину.
Макрон в конце февраля 2024 года во время пресс-конференции в Париже заявил, что не исключает возможности открытого введения своих войск на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что группа стран из Евросоюза и НАТО обдумывают эту возможность, но словацкие солдаты в этом участвовать не будут. Позднее генсек военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что планов размещения боевых войск НАТО на Украине нет.
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