В Екатеринбурге на треть подорожала аренда трехкомнатных квартир

В Екатеринбурге за год аренда трехкомнатных квартир подорожала на 14 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на 38,9% подорожала долгосрочная аренда трехкомнатных квартир в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За год сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир в Екатеринбурге (+38,9%). Средний ценник аренды вырос с 36 000 до 50 000 рублей. Арендная ставка двухкомнатных объектов увеличилась на 32% за год (с 25 тысяч до 33 тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

По итогам февраля 2024 года объем предложения квартир в долгосрочную аренду в Екатеринбурге вырос на 2,4% с февраля прошлого года. В то же время спрос на аренду в городе вырос на 14,7% год к году.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на (30%) с 20 000 до 26 000 рублей. Также аренда студии стала на 15,8% дороже, за последний год цена поднялась с 19 000 до 22 000 рублей.

Подорожание аренды квартир в городе обусловлено тем фактом, что в целом спрос в этом сегменте жилья за год вырос. Незначительное снижение наблюдается только в отдельных категориях. Например, интерес к двухкомнатным квартирам ослаб на 0,7% за год», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды Константин Каменев.

По словам эксперта, предложение квартир в аренду увеличилось на меньшие показатели, чем спрос. Такое положение дел на рынке зачастую приводит к росту арендных ставок.

