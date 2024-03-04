В ЯНАО преподаватели пожаловались депутату на сокращение культурных направлений в колледже

На Ямале власти посчитали профессии в области культуры нерентабельными

05 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

На Ямале абитуриенты не могут поступить в колледж на направления в сфере культуры и искусства Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Педагоги «Ямальского многопрофильного колледжа» (ЯНАО) пожаловались депутату Тюменской областной Думы Ивану Вершинину на сокращение набора студентов по специальностям в области культуры. Для них стало неожиданностью то, что ямальские выпускники школ могут зачислиться только по двум направлениям, сообщает думец в социальных сетях. «Преподаватели ГБПОУ ЯНАО „Ямальского многопрофильного колледжа“ специальностей в области культуры и искусства просят помочь нам в сложившейся ситуации. В приказе Департамента образования ЯНАО №158 от 28 февраля из всех специальностей в области культуры и искусства набор на 2024—2025 год будет осуществлен по специальности „Народное художественное творчества“ 13 человек, „Дизайн“ 12 человек. Набора по таким специальностям как: „Инструментальное исполнительство“, „Социально-культурная деятельность“, „Декоративно — прикладное искусство“, „Сольное и хоровое народное пение“ — осуществляться не будет на 2024-2025 учебный год. Преподаватели понимают, что это начало закрытия всех специальностей в области культуры и искусства», — написал депутат в своем telegram-канале. Вершинин взял проблему на контроль и сообщил о ней в законодательное собрание Ямала. Депутат направит запросы в правительство округа, департамент культуры и департамент образования региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагоги «Ямальского многопрофильного колледжа» (ЯНАО) пожаловались депутату Тюменской областной Думы Ивану Вершинину на сокращение набора студентов по специальностям в области культуры. Для них стало неожиданностью то, что ямальские выпускники школ могут зачислиться только по двум направлениям, сообщает думец в социальных сетях. «Преподаватели ГБПОУ ЯНАО „Ямальского многопрофильного колледжа“ специальностей в области культуры и искусства просят помочь нам в сложившейся ситуации. В приказе Департамента образования ЯНАО №158 от 28 февраля из всех специальностей в области культуры и искусства набор на 2024—2025 год будет осуществлен по специальности „Народное художественное творчества“ 13 человек, „Дизайн“ 12 человек. Набора по таким специальностям как: „Инструментальное исполнительство“, „Социально-культурная деятельность“, „Декоративно — прикладное искусство“, „Сольное и хоровое народное пение“ — осуществляться не будет на 2024-2025 учебный год. Преподаватели понимают, что это начало закрытия всех специальностей в области культуры и искусства», — написал депутат в своем telegram-канале. Вершинин взял проблему на контроль и сообщил о ней в законодательное собрание Ямала. Депутат направит запросы в правительство округа, департамент культуры и департамент образования региона.