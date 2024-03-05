Завод зятя сенатора Муратова представит в Москве мусоровозы, которые станут заменой немецких машин

«ИТМ «Спецмашина» из Кургана представит мусоровозы на международной выставке
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Открытие новых предприятий в индустриальном парке "ТОР". Курган , техника, завод, работники, предприятие, рабочие, тор
Мусоровозы Venom презентуют на международной выставке в Москве Фото:

Курганское предприятие «ИТМ „Спецмашина“» представит на международной выставке оборудования и технологий новые мусоровозы Venom, являющиеся аналогами немецкой техники. Мероприятие пройдет в Москве с 19 по 21 марта. Об этом сообщается в группе «Кургандормаш» в соцсети «ВКонтакте». Компания, производящая коммунальную технику, принадлежит зятю Сергея Муратова Юрию Авдалову.

«До начала работы 20-й юбилейной Международной выставки оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma осталось две недели. Мы будем представлять наши флагманские мусоровозы на шасси JAC и Shacman. Разработанные для импортозамещения ранее широко используемых немецких машин», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Сергея Муратова. Создание мусоровозов Venom будет проходить в индустриальном парке ТОР, где 4 марта был символически дан старт отгрузки первой партии мусоровозов в количестве 60 единиц. По словам владельца компании «ИТМ „Спецмашина“» Юрия Авдалова, с Москвой уже заключено около 15 контрактов.

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Курганское предприятие «ИТМ „Спецмашина“» представит на международной выставке оборудования и технологий новые мусоровозы Venom, являющиеся аналогами немецкой техники. Мероприятие пройдет в Москве с 19 по 21 марта. Об этом сообщается в группе «Кургандормаш» в соцсети «ВКонтакте». Компания, производящая коммунальную технику, принадлежит зятю Сергея Муратова Юрию Авдалову. «До начала работы 20-й юбилейной Международной выставки оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma осталось две недели. Мы будем представлять наши флагманские мусоровозы на шасси JAC и Shacman. Разработанные для импортозамещения ранее широко используемых немецких машин», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл новое производство зятя сенатора Сергея Муратова. Создание мусоровозов Venom будет проходить в индустриальном парке ТОР, где 4 марта был символически дан старт отгрузки первой партии мусоровозов в количестве 60 единиц. По словам владельца компании «ИТМ „Спецмашина“» Юрия Авдалова, с Москвой уже заключено около 15 контрактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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