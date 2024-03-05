В центре Кургана на улице заметили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, труп, ноги, манекен, 200, двухсотый
На улице в Кургане лежит труп (архивное фото) Фото:

В Кургане на улице заметили труп. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Труп лежит на земле возле поликлиники по Кравченко. Подробностей пока нет», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На фотографии видно, что на месте работает служба скорой медицинской помощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление МВД по Кургану. Журналисту сообщили, что данный факт зарегистрирован, обстоятельства выясняются.

Курганцы заметили труп на одной из улиц
Курганцы заметили труп на одной из улиц
Фото:

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В Кургане на улице заметили труп. Об этом сообщается в социальных сетях. «Труп лежит на земле возле поликлиники по Кравченко. Подробностей пока нет», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На фотографии видно, что на месте работает служба скорой медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление МВД по Кургану. Журналисту сообщили, что данный факт зарегистрирован, обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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