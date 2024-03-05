На улице в Кургане лежит труп (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на улице заметили труп. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Труп лежит на земле возле поликлиники по Кравченко. Подробностей пока нет», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На фотографии видно, что на месте работает служба скорой медицинской помощи.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление МВД по Кургану. Журналисту сообщили, что данный факт зарегистрирован, обстоятельства выясняются.