На улице в Кургане лежит труп (архивное фото)
В Кургане на улице заметили труп. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Труп лежит на земле возле поликлиники по Кравченко. Подробностей пока нет», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». На фотографии видно, что на месте работает служба скорой медицинской помощи.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление МВД по Кургану. Журналисту сообщили, что данный факт зарегистрирован, обстоятельства выясняются.
Курганцы заметили труп на одной из улиц
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